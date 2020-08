Rio Ferdinand kratko i jasno kazao što zaista misli o Hrvatu koji je iz Hajduka prodan u Chelsea: To je suludo!

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri, a malo je nedostajalo da odvede Atalantu do polufinala Lige prvaka. Do 90. minute golom Pašalića Atalante vodila 1:0, ali u zadnjim minutama primila dva gola. No, stručnjaci imaju samo riječi pohvale za Atalantu i Pašalića

Blizu povijesnog uspjeha bila je momčad Atalante, koja je u talijanskom prvenstvu zauzela treće mjesto, u svom premijernom nastupu u Ligi prvaka. No, sreća im je okrenula leđa. U zadnjim minutama primili su dva gola i francuski PSG ih je izbacio… 'Šteta, bili smo tako blizu, ali to je Liga prvaka. Momčadi s takvom napadačkom kvalitetom mogu zabiti dva gola u dvije minute', kazao je nakon utakmice Mario Pašalić dodavši kako su 'razočarani, ali žele gledati prema naprijed i biti spremniji za Ligu prvaka sljedeće sezone.'