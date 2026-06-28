'On mora igrati za Hrvatsku čak i kad nije u formi'

Veznjak je sjajan nastup okrunio pogotkom u 31. minuti, kada je preciznim udarcem izvan šesnaesterca svladao nemoćnog Benjamina Asarea i otvorio put prema velikoj pobjedi. Njegovu igru i važnost za hrvatsku reprezentaciju u HRT-ovoj emisiji Americani analizirao je sportski komentator Robert Matteoni.

‘Donosi trku i agresivnost’

Matteoni smatra da Sučić ima takav fizički i tehnički potencijal da zaslužuje mjesto u početnoj postavi čak i onda kada nije u idealnoj formi.

‘Njegovi fizički i tehnički potencijali su takvi da i kada nije u formi treba imati mjesto u prvoj momčadi jer donosi trku i agresivnost’, rekao je Matteoni.

Sučićev stil usporedio je s Marcelom Brozovićem, ali je istaknuo i važnu razliku.

‘Za razliku od Brozovića, koji je jednostavan, on ima vic u igri i dobre pasove. S godinama će biti sve bolji’, dodao je.

Hrvatska ponovno živi od veznog reda

Matteoni je pritom podsjetio da su najveći uspjesi hrvatske reprezentacije uvijek bili usko vezani uz moćnu sredinu terena. Od 1998. do danas, Hrvatska je najbolje rezultate ostvarivala onda kada je imala jasno posloženu i dominantnu veznu liniju.

‘U razdoblju od 1998. godine do danas najbolje dionice imali smo s uspostavljenom veznom linijom. Nije slučajno da se, kada se poklopi sjajna vezna linija, dogodi da dođemo do finala ili do medalje’, rekao je Matteoni.

Zaključio je da Hrvatska nedostatak brzine već godinama nadoknađuje tehničkom i taktičkom kvalitetom.

‘Kad hardveru reprezentacije daš moć krilnih i bočnih igrača, onda je jasno što slijedi. Igramo s više veznih igrača i manjak brzine kompenziramo tehničko-taktički potkovanim igračima’, poručio je Matteoni.