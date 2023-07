On je jedan od najzaslužnijih za pothvat Alcaraza u Wimbledonu, imao je što za reći!

Alcaraz ne samo da je u finalu srušio Novaka Đokovića, rekordera po broju Grand Slam naslova (23), već je to učinio s vrlo malo iskustva igranja na travi prije ove godine.

Specijalist za fizioterapiju i rehabilitaciju Juanjo Moreno bio je dio tima odgovornog za dovođenje svjetskog broja 1 u top formu za njegov nastup u Wimbledonu i napravio je to na najbolji mogući način,.

'Također, važno je izbjegavanje ozljeda, ako je moguće, što je najveća briga tehničkog osoblja. Svjesni smo da postizanje sportskih rezultata često može doći pod cijenu brige o tijelu. Ali to je sport visokih performansi i mi prihvaćamo izazov.'

Je li trijumf u Wimbledonu očekivan?

'Pripremamo se za pobjedu na svakom natjecanju na koje se prijavimo, stoga nastojimo pažljivo odabrati na koje ćemo ići. Ako smo uspjeli osvojiti Queen's i Wimbledon uz tako kratko razdoblje prilagodbe na podlogu, naravno da je to iznenađujuće. Iznenađujuće sa stajališta velikog povijesnog postignuća, ali ne zato što to nismo očekivali. Zaista, očekivali smo da ćemo ga osvojiti i to je ono za što radimo svaki dan.'

Bio je to drugi veliki trijumf naslova u Alcarazovoj mladoj karijeri, nakon njegovog uspjeha na US Openu 2022. Njegov pohod na slavu u Roland Garrosu ove godine zaustavljen je u polufinalu protiv Đokovića, kada se 20-godišnjak počeo boriti s grčevima tijekom meča.

Ali Moreno vjeruje da je Alcaraz u Wimbledonu pokazao da je naučio kako se nositi s takvim problemima rješavajući svoj mentalitet.

'Carlos je sportaš koji vrlo brzo uči iz onoga što se dogodilo. Kada je meč završio, također je postavljao pitanja o tome zašto se to dogodilo i razgovarali smo o tome kao tim. Rečeno mu je što je razlog, on savršeno razumije i uči iz iskustva. S ovim informacijama i radom koji obavlja sa svojom psihologinjom Isabel Balaguer, također članicom njegova tima, Carlos je uspio naučiti i prevladati situaciju', pričao je Moreno i nastavio: