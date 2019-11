Olimpijske igre su 2020., ali već došlo do jednostrane odluke koja je razočarala domaćina

U petak je službeno potvrđeno da će Sapporo biti domaćin maratonskih i hodačkih utrka na Olimpijskim igrama 2020. godine, nakon što je gradonačelnica Tokija nevoljko pristala na odluku Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO)

'Ne odobravam ovu odluku, ali ona je bila neizbježna. To je odluka bez dogovora. No, želimo da Olimpijske igre budu uspješne i stoga moramo izgraditi pozitivno ozračje gledajući prema budućnosti', izjavila je tokijska gradonačelnica Yuriko Koike naglasivši da i dalje stoji pri stavu kako su sporne utrke trebale biti održane u Tokiju, koji će od 24. srpnja do 9. kolovoza biti domaćinom Igara 32. Olimpijade.

U listopadu je MOO odlučio da se natjecanja u maratonu i brzom hodanju premjeste na sjever Japana, kako natjecatelji ne bi bili izloženi visokim temperaturama i teškim vremenskim uvjetima koji su karakteristični za to doba godine u japanskom glavnom gradu. Naime, u srpnju i kolovozu temperatura je u Tokiju gotovo redovito iznad 30 Celzijevih stupnjeva, a dodatni osjećaj nelagode stvara i vrlo visoka vlažnost zraka. U isto doba godine prosječna temperatura je u Sapporu pet do šest stupnjeva niža.