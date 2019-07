Olić otkrio Rusima što ga je naljutilo u finalu SP-a i zašto je odbio gledati pucanje penala

U velikom intervjuu za ruski Sport Ekspress Ivica Olić povodom godišnjice finala Svjetskog prvenstva naglašava da i dalje smatra da igranje rukom Ivana Perišića nije trebalo kazniti penalom, a priznaje da dramu s bijele točke protiv Rusije nije mogao gledati…

Utakmica je to koja je ostala u lijepom sjećanju svima u Hrvatskoj unatoč porazu 4:2 od Francuza, a Olić koji je kao bivši igrač moskovskog CSKA još uvijek popularan u Rusiji prisjetio se svega što se događalo za dnevnik Sport Ekspress.

'To srebro zauvijek ostaje sa mnom. Ne, nisam ni zamišljao takav uspjeh. Doduše, poznavao sam 90% tih igrača s kojima sam i igrao zajedno i znao sam na kojem su nivou, ali i da druge reprezentacije imaju vrlo kvalitetne igrače. Nisam mislio da ćemo igrati u finalu. Čak i kad smo pobijedili Argentinu mislio sam si da možemo samo do četvrtfinala. No, imali smo sreće u nokaut fazi. Sve do finala,' prisjetio se Ivica Olić kojem je ipak zasmetalo kako se razvijala u Moskvi povijesna utakmica 15. srpnja:

'U finalu ništa nije išlo na našu stranu. U prvom poluvremenu bili smo jako dobri, ali smo primili dva gola, jedan autogol, a drugi penal. Još uvijek mislim da to nije bio penal! Bio sam uz suca dok je gledao snimku. Ni on nije znao što napraviti! Pogledao je 20 puta i pitao se što napraviti. Onda je pokazao na bijelu točku. Ne znam zašto je to napravio. Perišić nije vidio loptu, nije mogao reagirati. Bilo je mnogo sličnih situacija u Bundesligi prošle sezone kad je također korišten VAR, ali nisu dosuđeni penali. Razgovarao sam s mnogim sucima o toj temi i većina je rekla da penala nije bilo.'

Olić je Rusima također prepričao nezaboravni zagrebački doček heroja te još jednom morao odgovarati na pitanje o incidentu 'Slava Ukrajini' Vide i Vukojevića za koji je okrivio neznanje i naglasio da nije bilo namjere provociranja domaćina. Također je otkrio zanimljivost vezanu uz pucanje penala kojem jedini iz stručnog stožera nije prisustvovao protiv Rusije:

'Bilo mi je grozno za vrijeme pucanja penala protiv Danske. Teško je to za mene, previše stresa. Protiv Rusije nisam mogao uopće gledati. Otišao sam u svlačionicu odmah nakon prvog udarca. Na kraju sam izašao i pitao pomoćnog suca tko je pobijedio. On je rekao 'Hrvatska!', ja se zahvalio i istrčao na teren.'

Također je 39-godišnji bivši napadač najavio da u budućnosti razmišlja o samostalnom trenerskom obavljanju posla, ali tek sljedeće godine, kada dobije za to potrebnu licencu s kojom može poput njegovog bivšeg suigrača Nike Kovača okušati sreću u Njemačkoj, gdje ima jednak ugled kao i u Rusiji…