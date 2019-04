Nesuđeni svećenik Ćiro ukrao show Daliću; po prvi puta u životu ispričao anegdotu s časnom sestrom

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, u društvu svog 'trenerskog mentora', Miroslava Ćire Blaževića, u utorak je u Dubornviku bio na promociji knjige 'Rusija naših snova'

'Prva utakmica s Nigerijom je bila veliki pritisak, bila je ručak i večera nekoliko mjeseci uoči SP-a. Zatim Danska, to je bila najteža utakmica. Prošli smo skupinu sa svih devet bodova. Ako izgubiš u prvoj utakmici nokaut faze, kao da ništa nisi napravio. Najlakša utakmica bilo je finale. Rekao sam igračima: 'Igrajte i uživajte u nogometu'. Cijeli svijet je gledao Hrvatsku. To finale nikad neću prežaliti. Odigrali smo možda najbolju utakmicu, a izgubili smo,' naglasio je Dalić.

'Moram ispričati nešto što dosad nisam ispričao. Nažalost sam imao obiteljsku tragediju, poginula su mi dva brata. Gledao sam majku koja je umirala od tuge, a tako sam bio vezan za nju. Htjela je da budem svećenik, gurnula me u isusovački samostan, predao sam se za svećenika. Sa 17 godina je trebalo dati prvu misu i dok me časna sestra oblačila, nešto se dogodilo,' kazao je Blažević i izazvao pljesak i smijeh u dvorani.

'Dakle, majka umire od tuge, trebao sam postat svećenik, ali sam se posvađao s dragim Bogom. Uzeo mi je, ostavio je mene siromaha, posvađao sam se s Bogom, sve do utakmice s Ukrajinom. Znači, igramo s Ukrajinom, igra nam hoćemo li ići na Svjetsko prvenstvo ili nećemo. Pobijedimo 2:0 u Zagrebu, ali nema Ševčenka. On nas čeka u Kijevu. Znači, 2:0 je najgori rezultat na svijetu. Kad protivnik zabije gol, drugi sam pada. I utakmica je krenula, oni napadaju, vidim da je vatra, vidim da se moram pomiriti s Bogom i zatražim ja njegovu pomoć. Ševčenko zabija gol, ali suci su kazali da nije gol! Pa sad vi meni recite da to nije Božja ruka! Moj Dalić, on se nikada nije posvađao s Bogom. I neka mi oprosti, ali nitko od mene ne zna bolje njegove kapacitete,' izjavio je Blažević a prenosi Dubrovački dnevnik.

Bilo je govora i o budućnosti hrvatskog nogometa, reprezentacije. Za Ćira nema dileme tko će biti prvak Europe 2020. godine - Hrvatska!