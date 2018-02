Odluka koja je izazvala bijes atraktivnih cura u Formuli 1: Zbog njih smo ostale bez posla!

Od ove sezone na utrkama Formule 1 više nećemo gledati atraktivne djevojke (grid girls) uz bolide, a ta odluka izazvala je velike podjele u ovom brzinskom sportu

'Grid djevojke nisu me smetale, one su bile dio toga sporta, ali ovom zabranom Formula 1 ide u pravom smjeru', izjavila je.

I dok su neki zadovoljni, a neki ne, evo što kažu same djevojke koje su iznenada ostale bez unosne gaže i dodatnog prihoda.

'Radila sam ovo više od osam godina i samo bi naš izbor trebao biti što ćemo raditi. Ovo što smo sad radile ili nešto drugo. Što god, to je naš izbor', rekla je Lauren-Jade Pope za The Sun te dodala:

'Ono što me najviše nervira su te feministice, a one to uopće nisu, ne brane nas, nisu nas ni pitale što mi mislimo i kako se osjećamo. Zbog njih smo ostale bez posla, jednog od najboljih koje sam ikad radila, koji sam obožavala. Upoznala sam jako puno cura i niti jedna od njih nije nikad rekla da se osjeća nelagodno. Ako netko uživa u onome što radi, pustite ga da nastavi to raditi.'

I bivša grid djevojka Kelly Brook ljuta je zbog takve odluke.

'Pa tim borcima za prava žena vjerojatno nije ni palo na pamet da djevojke vole svoj posao.'