Odlični Rumunji srušili Engleze u zaista ludoj završnici u kojoj je palo šest golova

Rumunjska reprezentacija do 21 godine je na Euru U-21 u Italiji i San Marinu upisala i drugu pobjedu u svojoj drugoj utakmici po skupinama. Nakon što je svladala Hrvatsku 4:1, u petak je pala Engleska 4:2

Svih šest pogodaka postignuto je u nevjerojatnoj završnici utakmice. Rumunjska je povela iz kaznenog udarca kojega je u 76. minuti iskoristio Puscas, da bi u 85. na 1:1 izjednačio Gray vrlo preciznim udarcem sa 16 metara.

No, već u 87. minuti je veliku grešku engleskog stopera Tomorija iskoristio Hagi i doveo Rumunjsku u prednost od 2:1. Niti taj rezultat nije dugo stajao jer je u 87. minuti Abraham odlično reagirao na dubinsku loptu Mounta i poravnao na 2:2, a samo dvije minute potom Rumunjska je stigla do vodstva od 3:2 i to zahvaljujući katastrofalnoj reakciji engleskog vratara Hendersona kojemu je nejaki udarac Comana s više od 20 metara prošao kroz ruke u mrežu.