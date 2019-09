Odgovor Danija Olma trebao bi zabrinuti igrače Atalante, a u rušenju Talijana pomaže i Edin Džeko

Uoči prve utakmice grupne faze Lige prvaka protiv Atalante (srijeda, 21 sat), Dinamovi su igrači proveli sat vreman u druženju s navijačima ispred klupskog Fan shopa u centru Zagreba.

'Svi s nestrpljenjem čekamo tu utakmicu. Drago mi je što čekamo Atalantu kući i nadamo se pobjedi. Gol Rosenborgu mi jako znači za samopouzdanje, kao i igre za Bosnu i Hercegovinu. To me podiglo. Edin Džeko mi je otkrio neke stvari o Atalanti, rekao mi je da su brzi i agresivni. Tko god da dođe na Maksimir, bit će mu teško igrati protiv nas. Mi samo razmišljamo o prvom mjestu u HNL-u, ne zamaramo se s tim tko će biti drugi. Drugačije ciljeve imamo u Ligi prvaka, nadamo se drugom mjestu. ali neće biti katastrofa ako budemo i treći. Ne znam reći koje su naše i njihove prednosti i mane, to morate pitati trenera', rekao je Amer Gojak, a prenose 24 sata.

Dinamov golman Dominik Livaković odličan je u 'modrom' dresu. Nada se da će se u dobrom izdanju pokazati i protiv Atalante.

'Gledali smo utakmicu protiv Genoe. Oni su bili među prva četiri u Italiji prošle sezone, svi znamo kolika je to kvaliteta. Borit ćemo se, dat ćemo sve od sebe. Malo smo se zezali ja i Pašalić, ja sam njemu rekao da ćemo ih dobiti, on meni da će oni nas. Pričali smo malo. Ovo im je prva utakmica u Ligi prvaka. Neće im biti lako, mi to moramo iskoristiti. Dosta primaju golova, mi dosta zabijamo i nadam se da ćemo im zabiti prvi gol. Ova utakmica je jako bitna zbog samopouzdanja. Mislim da su i Atalanta i Šahtar kvalitetni na svoj način. Ne mogu ih uspoređivati. Mislim da smo mi najjači', rekao je golman Dinama, Dominik Livaković.

Veliku pozornost privlačio je i Dani Olmo. Naravno, zbog svih priča o odlasku iz Zagreba, no sada će u hrvatskoj metropoli slušati himnu najelitnijeg klupskog natjecanja.

'Očekujemo pobjedu. Za to smo se pripremili. Već dugo čekam Ligu prvaka. Jako sam sretan i jedva čekam utakmicu. Nadam se da će biti pun Maksimir i da ćemo napraviti dobar rezultat. Mislim da će se sve rasprodati i sigurno će biti dobra atmosfera. Nisu me poremetile priče o transferima. Ja sam fokusiran samo na nogomet', kazao je Olmo.

