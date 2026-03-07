Varaždin u 94. zabio za pobjedu, VAR mu poništio gol. Pogledajte sve golove

Lokomotiva je povela u 30. minuti golom Ibrahima Sabre , a bod Varaždincima donio je Matej Vuk u 77. minuti susreta.

U relativno slabom prvom dijelu prva zanimljiva situacija bila je, nažalost, ozljeda Ivana Mamuta u 27. minuti susreta. U želji da dođe do lopte prije Posavca, napadač Varaždina je naletio na golmana i pritom ružno slomio prst. Pomoć mu se ukazivala neko vrijeme nakon čega je iznesen s terena i završio je u bolnici.

Kad se susret nastavio Lokomotiva je povela. Igrala se 30. minuta kad je Trajkovski ubacio iz kornera, a Sabra glavom lijepo zabio za 1:0 i postao prvi Jordanac koji je zabio gol u SHNL-u.

Isti igrač je u 60. minuti imao priliku riješiti utakmicu. Bivši atletski prvak na Jordana na 100 i 200 metara pobjegao je obrani Varaždina i u čistoj šansi pogodio stativu.

Kazna za taj promašaj stigla je u 73. minuti kad je Vuk pucao iskosa s lijeve strane, a lopta se kroz šumu nogu malo odbila od Kolingera, prevarila Posavca i završila u golu.

Činilo se da su gosti došli do potpunog preokreta u četvrtoj minuti nadoknade. Aleksa Latković pobjegao je domaćinima i prekrasno lobao Posavca s ruba šesnaesterca, ali je gol poništen zbog zaleđa.