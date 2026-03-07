Varaždin u 94. zabio za pobjedu, VAR mu poništio gol. Pogledajte sve golove

Sponzor rubrike
Lokomotiva je povela u 30. minuti golom Ibrahima Sabre, a bod Varaždincima donio je Matej Vuk u 77. minuti susreta.
U relativno slabom prvom dijelu prva zanimljiva situacija bila je, nažalost, ozljeda Ivana Mamuta u 27. minuti susreta. U želji da dođe do lopte prije Posavca, napadač Varaždina je naletio na golmana i pritom ružno slomio prst. Pomoć mu se ukazivala neko vrijeme nakon čega je iznesen s terena i završio je u bolnici.
Kad se susret nastavio Lokomotiva je povela. Igrala se 30. minuta kad je Trajkovski ubacio iz kornera, a Sabra glavom lijepo zabio za 1:0 i postao prvi Jordanac koji je zabio gol u SHNL-u.
Isti igrač je u 60. minuti imao priliku riješiti utakmicu. Bivši atletski prvak na Jordana na 100 i 200 metara pobjegao je obrani Varaždina i u čistoj šansi pogodio stativu.
Kazna za taj promašaj stigla je u 73. minuti kad je Vuk pucao iskosa s lijeve strane, a lopta se kroz šumu nogu malo odbila od Kolingera, prevarila Posavca i završila u golu.
Činilo se da su gosti došli do potpunog preokreta u četvrtoj minuti nadoknade. Aleksa Latković pobjegao je domaćinima i prekrasno lobao Posavca s ruba šesnaesterca, ali je gol poništen zbog zaleđa.
-
90'
Kraj.
-
90'
NEMA GOLA! Utvrđeno je da je Latković bio u zaleđu. Šteta, bio je to krasan gol...
-
90'
GOOOOOOOOOL! Kakav potez Alekse Latkovića! Varaždin je pobjegao u kontru, a Latković je fantastičnim lobom s ruba šesnaesterca prebacio Posavca za 1:2.
-
90'
Latković je dobio žuti karton.
-
90'
Pet minuta nadoknade.
-
89'
Rog mijenja Sabru.
-
73'
GOOOOOOOOL! Vraća se Varaždin! Matej Vuk je pucao iskosa s lijeve strane i lopta je prošla kroz šumu nogu, prevarila Posavca i završila u golu.
-
72'
Bošković je dobio žuti karton.
-
63'
Odlična akcija Tavaresa. Pobjegao je po lijevoj strani i tražio nekoga povratnom loptom, ali se domaćini brane.
-
60'
Prilika za Lokomotivu! Sabra se sjurio prema golu i u velikoj šansi pogodio stativu. Lopta se odbila do Stojakovića koji tuče u blok.