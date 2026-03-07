shnl

Varaždin u 94. zabio za pobjedu, VAR mu poništio gol. Pogledajte sve golove

Lokomotiva - Varaždin

Izvor: Pixsell  /  Autor: Neva Zganec/PIXSELL
LOKOMOTIVA
1:1
VARAŽDIN
  • S. M.
  • Zadnja izmjena 07.03.2026 20:11
  • Objavljeno 07.03.2026 u 19:16
Lokomotiva i Varaždin odigrali su 1:1 u 25. kolu SHNL-a.

Lokomotiva je povela u 30. minuti golom Ibrahima Sabre, a bod Varaždincima donio je Matej Vuk u 77. minuti susreta.

U relativno slabom prvom dijelu prva zanimljiva situacija bila je, nažalost, ozljeda Ivana Mamuta u 27. minuti susreta. U želji da dođe do lopte prije Posavca, napadač Varaždina je naletio na golmana i pritom ružno slomio prst. Pomoć mu se ukazivala neko vrijeme nakon čega je iznesen s terena i završio je u bolnici.

Kad se susret nastavio Lokomotiva je povela. Igrala se 30. minuta kad je Trajkovski ubacio iz kornera, a Sabra glavom lijepo zabio za 1:0 i postao prvi Jordanac koji je zabio gol u SHNL-u.

Isti igrač je u 60. minuti imao priliku riješiti utakmicu. Bivši atletski prvak na Jordana na 100 i 200 metara pobjegao je obrani Varaždina i u čistoj šansi pogodio stativu.

Kazna za taj promašaj stigla je u 73. minuti kad je Vuk pucao iskosa s lijeve strane, a lopta se kroz šumu nogu malo odbila od Kolingera, prevarila Posavca i završila u golu.

Činilo se da su gosti došli do potpunog preokreta u četvrtoj minuti nadoknade. Aleksa Latković pobjegao je domaćinima i prekrasno lobao Posavca s ruba šesnaesterca, ali je gol poništen zbog zaleđa.

  • 90'

    Kraj.

  • 90'

    NEMA GOLA! Utvrđeno je da je Latković bio u zaleđu. Šteta, bio je to krasan gol...

  • 90'

    GOOOOOOOOOL! Kakav potez Alekse Latkovića! Varaždin je pobjegao u kontru, a Latković je fantastičnim lobom s ruba šesnaesterca prebacio Posavca za 1:2.

  • 90'

    Latković je dobio žuti karton.

  • 90'

    Pet minuta nadoknade.

  • 89'

    Rog mijenja Sabru.

  • 73'

    GOOOOOOOOL! Vraća se Varaždin! Matej Vuk je pucao iskosa s lijeve strane i lopta je prošla kroz šumu nogu, prevarila Posavca i završila u golu.

  • 72'

    Bošković je dobio žuti karton.

  • 63'

    Odlična akcija Tavaresa. Pobjegao je po lijevoj strani i tražio nekoga povratnom loptom, ali se domaćini brane.

  • 60'

    Prilika za Lokomotivu! Sabra se sjurio prema golu i u velikoj šansi pogodio stativu. Lopta se odbila do Stojakovića koji tuče u blok.

