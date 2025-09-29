Novo Vrijeme slavi! Pogledajte kako su Makarani došli do prvog trofeja sezone

Za Novo Vrijeme ovo je bio savršen početak nove sezone, trofej osvojen na domaćem parketu, pred svojim navijačima, protiv najvećeg rivala kojeg su ne tako davno svladali i u finalu prvenstva.

Hrvatski prvak Novo Vrijeme osvojio je i Superkup, prvi trofej u sezoni 2025./2026., pobjedom protiv Osijeka Kandita 3-2 u finalnoj utakmici u dvorani Gradskog sportskog centra u Makarskoj.

Već u 3. minuti Toni Jelavić doveo je domaćine u vodstvo, ali su Osječani uspjeli izjednačiti u 16. minuti preko Jeremya Bukoveca. U 31. Novo Vrijeme ponovno vodi pogotkom Gabrijela Lasića, a samo dvije minute kasnije uslijedio je čudesni prodor Brazilca Vitora Lime, koji je uposlio sunarodnjaka Carlosa Juniora za 3:1.

Konačnih 3-2 postavio je Josip Šalaj četiri minute prije kraja.

Prije velikog finala, u utakmici za treće mjesto, Futsal Dinamo je svladao splitsku Torcidu Biberon 3:2. Zagrepčani su poveli golovima Patrika Pasaričeka (4, 11), dok su za Splićane pogađali Jakov Hrstić (6) i Toni Legčević (16), da bi u 26. minuti Mateo Mužar zabio za konačnih 3:2.

Grad pod Biokovom odavno se etablirao kao domaćin najvećih utakmica i događaja, a za mjesec dana u istoj dvorani ponovno će se igrati i turnir Lige prvaka.