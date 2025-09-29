SUPERKUP U MAKARSKOJ

Novo Vrijeme slavi! Pogledajte kako su Makarani došli do prvog trofeja sezone

S.Š. / Hina

29.09.2025 u 20:23

Pehar u rukama igrača Novog Vremena
Pehar u rukama igrača Novog Vremena Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
U reprizi prošlosezonskog finala doigravanja za prvaka Hrvatske Makarani su još jednom bili bolji od Osijeka, te na koncu zasluženo osvojili prvi ovosezonski trofej.

Hrvatski prvak Novo Vrijeme osvojio je i Superkup, prvi trofej u sezoni 2025./2026., pobjedom protiv Osijeka Kandita 3-2 u finalnoj utakmici u dvorani Gradskog sportskog centra u Makarskoj.

Za Novo Vrijeme ovo je bio savršen početak nove sezone, trofej osvojen na domaćem parketu, pred svojim navijačima, protiv najvećeg rivala kojeg su ne tako davno svladali i u finalu prvenstva.

Novo Vrijeme - Osijek Kandir 3:2 (futsal, finale Superkupa, sažetak) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

Već u 3. minuti Toni Jelavić doveo je domaćine u vodstvo, ali su Osječani uspjeli izjednačiti u 16. minuti preko Jeremya Bukoveca. U 31. Novo Vrijeme ponovno vodi pogotkom Gabrijela Lasića, a samo dvije minute kasnije uslijedio je čudesni prodor Brazilca Vitora Lime, koji je uposlio sunarodnjaka Carlosa Juniora za 3:1.

Konačnih 3-2 postavio je Josip Šalaj četiri minute prije kraja.

Prije velikog finala, u utakmici za treće mjesto, Futsal Dinamo je svladao splitsku Torcidu Biberon 3:2. Zagrepčani su poveli golovima Patrika Pasaričeka (4, 11), dok su za Splićane pogađali Jakov Hrstić (6) i Toni Legčević (16), da bi u 26. minuti Mateo Mužar zabio za konačnih 3:2.

Grad pod Biokovom odavno se etablirao kao domaćin najvećih utakmica i događaja, a za mjesec dana u istoj dvorani ponovno će se igrati i turnir Lige prvaka.

