Novi skandal Conora McGregora; zaista nije pametno biti u blizini 'ludog' Irca

Conor McGregor mogao bi se naći u novim pravnim problemima. Najveća svjetska borilačka zvijezda vratila se u Dublin te se čini kako je proteklog vikenda sudjelovao u incidentu unutar jednog ugostiteljskog objekta. Kako prenose mediji, Conor je udario jednog gosta lokala nakon što mu se ovaj obratio

Vijest o incidentu donosi Irish Mirror. Oni su došli do informacije kako je muška osoba policiji prijavila fizički napad od strane Conora McGregora, a on se dogodio ove subote. Gardai (irska policija) su potvrdili kako istražuju napad koji se dogodio u navedenom baru, no nisu potvrdili kako je osumnjičena osoba najpopularniji irski sportaš, prenosi Fight Site.