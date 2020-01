Novi kapitalac na izlaznim vratima Dinama; Engleski velikani dolaze po najboljeg strijelca 'modrih' za kojeg su odbijene dvije ponude

WBA ne odustaje od dovođenja Mislava Oršića kojeg želi i njihov direktni konkurent Leeds United. Dinamo ne planira pregovarati ispod 10 milijuna eura koliko će navodno ponuditi momčad Slavena Bilića

Dinamo je u procesu rekonstrukcije ekipe. Sjajni rezultati u zadnje dvije godine doveli su do velikog interesa brojnih europskih klubova koji žele za relativno mali novac od Dinama kupiti sjajne igrače. Klub su već napustili Mario Šitum, Ivo Pinto, Marko Lešković i Dinko Horkaš, ali oni i nisu bili u prvom planu.

Od 'kapitalaca' je otišao jedino Dani Olmo, a sada bi klub mogla napustiti i druga velika zvijezda. West Bromwich Albion poslao je već drugu ponudu za Mislava Oršića koja je ekspresno odbijena. Klub na čijoj je klupi Slaven Bilić najprije je nudio šest milijuna eura odmah pa dva kroz bonuse što je odbijeno, a onda je na Maksimir sletjela nova ponuda.

Ovoga puta početna odšteta povećana je na sedam milijuna eura plus ona dva na ime bonusa, ali i to je odbijeno, pišu Sportske novosti. Dinamo želi barem 10 milijuna eura, bilo da oni dođu odjednom, bilo kroz bonuse. Bez te cifre neće se ni ulaziti u pregovore, a to su navodno shvatili i Englezi.