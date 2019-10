Nove četiri juniorske europske medalje za hrvatski taekwondo

Lea Špehar Garaj (TK Pantera), Iris Dinković (TK Medvedgrad), Helena Kičema (TK Novi Zagreb) i Matija Črep (TK Ion) osvojili su brončanu medalju drugog dana Europskog taekwondo prvenstva koje se održava u Španjolskoj.

Špehar Garaj je u kategoriji do 52 kg do bronce pobijedila predstavnice Bugarske, Ukrajine i Grčke, ali je u polufinalu pokleknula pred predstavnicom Rusije. Iris Dinković je u kategoriji do 59 kg bila bolja u prvom kolu od predstavnice Italij, zatim je u drugom kolu i četvrtfinau na zlatni bod pobijedila od predstavnice Bugarske i Rusije, ali je u polufinalu izgubila od predstavnice Velike Britanije.

Helena Kičema (TK Novi Zagreb) je u kategoriji do -55kg do bronce došla preko predstavnica Švedske, Italije, Rusije, ali je u polufinalu bolja od nje bila predstavnica Rumunjske.

U muškoj konkurenciji broncu je Hrvatskoj donio Matija Črep iz TK Iona u kategoriji do 63 kg, on je do poraza u polufinalu eliminirao predstavnike Irske, Italije i Poljske, ali je onda izgubio od predstavnika Rusije.

Paula Bočkaj (TK Contra) je poražena u četvrtfinalu kategorije do 52 kg, a Rhea Dokić (TK Ion) u drugom kolu kategorije do -55kg, kao i Ivana Arelić iz TK Orion i Klara Kovač iz TK Marjan. Marija Grubišić (TK Susedgrad Sokol) je zaustavljena u četvrtfinalu, a Matija Vrbetić (TK Osvit, -59kg) i Patrik Pavleković (TK Ion, -63kg) u prvom kolu. Matej Nikolić (TK Metalac) je stigao do četvrtfinala u kategoriji do 68kg, a Josip Bilić Pavlinović (TK Marjan) do drugog kola.

U konkurenciji 575 juniora i juniorki iz 41 zemlje boje Hrvatske na ovom prvenstvu brani 38 taekwondaša.