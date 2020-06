Novaka Đokovića razapinju sa svih strana, a jedna od najmoćnijih žena regije stala u obranu prvog igrača svijeta te poslala jasnu poruku

Novak Đoković je i dalje aktualna tema u cijeloj regiji, a očekivano je u njegovu obranu stala premijerka Srbije Ana Brnabić

'Želim mu pružiti punu podršku, svaka mu čast. Želio je napraviti nešto dobro za sve nas, ne samo u Srbiji nego i u regiji. Želio je pomoći, skupiti novac i svaka mu čast na tome. Ako bi mogli prebaciti tu krivicu na mene, a da njega ostave na miru to bih najviše na svijetu voljela', pričala je Ana Brnabić za Pink televiziju te dodala:

'Eto, to je naša krivica, mi smo popustili mjere, on je slušao preporuke i evo ja sam kriva. Ostavite čovjeka na miru, moja je odgovornost eto. Meni je to prehumana namjera, svaka mu čast i sva podrška.'