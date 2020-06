Novak Đoković trpi teške napade i od kolega, ali jedan veliki tenisač imao je hrabrosti stati na stranu prvog igrača svijeta

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković našao se na meti žestokih kritika nakon što se koronavirus pojavio na turniru u Zadru u sklopu Adria Toura, ali ima i onih koji su stali u njegovu obranu

Naravno, mnogi su to jedva dočekali i odmah napali Đokovića, no nisu svi iskoristili ovu ružnu situaciju da krenu u obračun sa srpskim tenisačem, nego su stali na njegovu stranu. Jedan od njih je Andy Murray.

'Ako svi moraju biti zatvoreni u balon, koja će biti kazna za one koji prekrše pravila, koji izađu iz balona? Zamislite situaciju, posljednji su dani US Opena i netko tko je dogurao daleko je prekršio pravila. Otišao je prošetati na Manhattan ili nešto slično. Onda dobije virus i ne može se natjecati, a treba nastupiti u četvrtfinalu ili polufinalu. Bilo bi to iznimno frustrirajuće, zar ne? Dakle, kako se točno misle provoditi i kontrolirati te mjere? Nisam siguran da je to moguće', objasnio je.