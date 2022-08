Novak Đoković otklonio sve dvojbe oko svog putovanja na US Open; mnogi će odahnuti, ali bit će i onih koji će tugovati

Bivši prvi tenisač svijeta Novak Đoković objavio je u četvrtak da ne može putovati u New York na zadnji grand slam turnir sezone US Open koji počinje sljedeći tjedan.

'Na žalost, ne mogu putovati u New York na US Open', napisao je Đoković, na Twitteru uoči objave ždrijeba US Opena.

'Sretno drugim tenisačima! Ostat ću u dobroj formi i pozitivna duha i čekat ću drugu priliku da se natječem ponovno'.