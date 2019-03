Novak Đoković kakvog još niste vidjeli; objasnio je zašto je pozvao Srbiju da navija za Hrvatsku na SP-u, a dotakao se i rata

Novak Đoković, jedan od najboljih tenisača svih vremena, poznat je po tome kako uvijek iskreno kaže što misli. No, po posebnim povećalom u njegovoj rodnoj Srbiji svakako je činjenica kako je tijekom Svjetskog prvenstva javno objavio kako navija za Hrvatsku

U velikom razgovoru za portal VICE 31-godišnji Novak Đoković najviše je govorio o svojoj karijeri i osvojenim turnirima. Prisjetio se anegdote kako je propustio upoznati legendarnog košarkaša Michaela Jordana, što mu je bila velika želja. U razgovoru se dotakao i svog prvog igračkog uzora Petea Samprasa, Amerikanca kojeg je prestigao po broju osvojenih Grand Slam turnira.

'U neku ruku je onako, nestvarno, mislim, on jest čovjek na kojeg sam se ja ugledao kada sam počinjao igrati tenis i ostvarivao neke svoje prve korake. Zapravo, to sam mali milijun puta spomenuo već, ali ponovit ću, da je, zapravo, moja prva dodirna tačka sa tenisom bila njegov finalni meč, ja mislim ’91. ili ’92. godine u Wimbledonu. To je njegov prvi wimbledonski trofej. Ja sam to gledao i tu sam se zaljubio u tenis. I da kažemo, kocka sudbine je tako podesila da u to isto vreme, te iste godine kada sam ja gledao taj duel njegov, finale Wimbledona, gradila su se tri teniska terena, bukvalno, trideset metara ispred restorana na Kopaoniku gdje sam odrastao i koji su vodili moji roditelji', kazao je Đoković.

No, svakako je najzanimljiviji dio intervjua ljubiteljima sporta u Hrvatskoj onaj u kojem se dotakao Svjetskog prvenstva u nogometu gdje su Luka Modrić i suigrači senzacionalno stigli do finala. Na pitanje novinara je li to napravio ciljano i planski i je li cilj toga da na društvenim mrežama, gdje je pozvao sve u Srbiji da navijaju 'za braću Hrvate', to napravio svjesno s ciljem da se napokon promijeni mišljenje i klima iako je s druge strane sigurno bio svjestan kako će, zbog različitih mišljenja, to donijeti tzv. domino efekt, kazao je:

'Pa, lagao bih kada bih rekao da nikada to ne radim ciljano u smislu svjestan sam kada se obraćam u javnosti preko socijalnih mreža da će to doći do mnogo ljudi preko tih socijalnih mreža do njihovih telefona i naravno do medija. I onda će to, naravno, da se proširi ako je neka priča koja jednostavno ima neku osnovu da bude veliki hit u regiji. I primjer koji si naveo sa Svjetskog prvenstva u nogometu iz prošle godine je jako dobar primjer. Ali tu recimo sam odreagirao iskreno i onako kako osjećam. Imao sam opomenu od ljudi koji su bili oko mene da to može proizvesti lavinu negativnih reakcija u javnosti i onda sam svjesno ipak pustio. Znači postoji i jedno i drugo. Postoji prirodno taj osjećaj, jer ja ne radim ciljano stvari poput te, mislim, kako da ti kažem, ne želim da izazovem negativne reakcije u javnosti protiv mene. Zašto bih to napravio? Ne želim uopće, ja sam se trudio da budem apolitičan i van svih tih zbivanja koja imaju negativan kontekst i koje su sporne. Trudio sam se uvijek da budem iznad toga. I izvan toga da se bolje izrazi. ', kazao je Đoković.

No, tu nije stao. Otišao je i korak dalje:

'Međutim, kada osjećam nešto, želim to napraviti, ako nije to sada previše osjetljivo i delikatno, a to jest bilo na granici, jer je to jako jedna delikatna tema zbog tenzija susjednih i ratova koji su ostavili i dalje su svježe rane ratova i ja se trudim da ne učestvujem uopće i trudio sam se uvijek da ne sudjelujem, ali sa druge strane mi pričamo o tome kako smo veliki kršćani, a nismo u stanju da oprostimo. To je prva stvar. Znači, ja ne govorim da sada ljudi koji su nekoga izgubili u ratu trebaju nekoga zaboraviti. I ja ne želim bilo što njima govoriti, jer ja imam ljude oko mene koji su izgubili najbliže svoje u ratu i to je strašna stvar i to se ne može zaboraviti. I ja jednostavno razumijem te ljude, suosjećam se sa njima, imam puno empatije… Ali, moje pitanje je: da li ćemo ostati zarobljeni u toj nekoj emociji mržnje i neprihvaćanja ili ćemo se izdići iznad toga i da nastavimo dalje u nekoj pozitivnijoj emociji poštovanja i razumijevanja? Ja osjećam da je to ispravno i da je to pravilno i da ja ću tako da se ponašam i sada, onaj koji ne želi to da prihvati, imam puno poštovanje, jer svako ima pravo da se postavi kako želi, ali ja ću to tako da radim, jer osjećam da je to ispravno i da jedino tako možemo da imamo neku budućnost koja nam stvara neku vrstu prihvaćanja i mira', dodao je Đoković.

Cijeli intervju koji traje oko 45 minuta, u kojem još govori o ozljedi lakta i krizi koju je proživljavao, o tome kakav je osjećaj biti otac, pogledajte OVDJE. Ukratko, Novak Đoković kakvog još niste vidjeli!