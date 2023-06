Nova skupocjena zvijezda Reala oduševila izjavom o dvostruko starijem Modriću

"To je od neprocjenjive važnosti za moju karijeru. Način na koji oni igraju, njihovo iskustvo, vizija...Bit će to dobro za mene. U prvim tjednima ću se zalijepiti za njih, nadam se da im neće smetati", izjavio je 19-godišnji Bellingham na konferenciji za medije.

Modrić, koji će u rujnu napuniti 38 godina, ostat će na Santiago Bernabeu još jednu sezonu. Do ljeta 2024. ostat će i 33-godišnji Kroos.

Hrvat i Nijemac igraju na sredini travnjaka zajedno od ljeta 2013. godine a dosadašnji ugovor im je istjecao 30.lipnja.

Real Madrid pomlađuje momčad a novopridošlom Bellinghamu, proglašenom najboljim igračem Budeslige protekle sezone, dao je bijeli dres s brojem 5. Taj broj je nekoć nosio ondje Zinedine Zidane.

"Ovaj dres, sam po sebi, jest velika odgovornost. Možda će me ovaj broj dovesti u pomalo nezgodnu situaciju, no uvijek sam jako cijenio Zidana. On je po meni bio najbolji igrač. Nadam se da ću nastaviti baštinu ovog broja", izjavio je mladi Englez.