Nikola Mektić i Mate Pavić nastavljaju dominaciju; hrvatski par u neizvjesnom meču izborio finale Mastersa u Torontu

Zlatni hrvatski olimpijci, teniski par Nikola Mektić i Mate Pavić plasirali su se u finale ATP turnira iz serije 'Masters 1000' u Torontu, oni su u polufinalu svladali Nijemca Kevina Krawietza i Rumunja Horiju Tecaua sa 7-6 (3), 7-6 (12)

Bio je to dvoboj u kojemu niti jedna kombinacija nije izgubila gem na svom početnom udarcu, a u oba 'tie-breaka' uspješniji su bili Mektić i Pavić.

U prvom setu svaki je par po jednom stigao do izjednačenja na servis suparnika, Krawietz i Tecau u osmoj, a Mektić i Pavić u 11. igri, no nije uspio osvojiti i odlučujući poen. U 'tie-breaku' su Mektić i Pavić poveli sa 3-0 , pa 6-1 i sigurno ga priveli kraju.

Hrvatska je kombinacija bila bolja u drugom setu u kojemu je imala četiri 'break-lopte', jednu u šestom i još tri u osmom gemu, no nisu uspjeli to i materijalizirati. Krawietz i Tecau su u drugom 'tie-breaku' poveli sa 4-0, pa 5-1 i činilo se kako će se igrati produženi 'tie-break', no Mektić i Pavić su stigli do 5-5, a onda je uslijedio niz od čak 15 poena zaredom kojega je osvajao par koji je servirao. U tom nizu njemačko-rumunjska kombinacija je imala četiri set-lopte, a hrvatska tri meč-lopte. Niz je prekinut kod vodstva Mektića i Pavića 13-12 kada su iskoristili svoju četvrtu meč-loptu.

Ovo je već 56. pobjeda Mektića i Pavića u 2021. godini, 18. U NIZU, uz samo devet poraza, a njom su izborili svoj već 12. finale. Dosada su osvojili devet naslova, a na putu prema 10. stajat će im ili Amerikanac Rajeev Ram i Britanac Joe Salisbury ili Belgijanci Sander Gille i Joran Vliegen.