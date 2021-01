Nikola Karabatić oštro kritizirao Federaciju i želi hitnu promjenu pravila u rukometu; je li svjestan da je isto Ivano Balić govorio prije 16 godina?

Jedan od najboljih rukometaša svih vremena Nikola Karabatić otvoreno je, nakon jedne utakmice na Svjetskom prvenstvu, govorio o pravilima koja treba hitno promijeniti

No, nije to jedino pravilo koje muči Karabatića. Dosjetio se i pravila koje je još 2004. predlagao tada najbolji igrač svijeta Ivano Balić, a to je ograničenje napada kao u nekim sportovima poput košarke ili vaterpola. Balić je prije rukometa trenirao košarku u KK Split i prije 16 godina je to predlagao, ali iz Svjetske rukometne federacije (IHF) su se oglušili. Naravno, Balić je imao viziju što bi dodatno pomoglo rukometu da postane atraktivniji...

Također je Balić tada predlagao da se ukinu tzv. leteće zamjene te da se uvedu zamjene kao u košarci, kako ne bi postojali isključivo igrači koji su zaduženi za tučnjavu u obrani. Jako je dobro znao o čemu priča...

No, pitanje jest je li Karabatić svjestan da je isto Ivano Balić govorio prije 16 godina i postavlja se pitanje - zašto se ranije nije oglasio i dao mu podršku.

No, 16 godina kasnije čelni ljudi Svjetske rukometne federacije objavili su kako će uskoro testirati neke promjene pravila, ali na tom popisu nije ograničenje napada. Naime, prijedlog je da će se broj dozvoljenih dodavanja, od trenutka kada suci podignu ruku (tzv. pasivan napad) smanjiti sa šest na četiri. Razmatra se i korigiranje pravila igre 7 na 6 kako bi se momčadi koja igra s igračem više u polju otežao povratak golmana na gol. No, to su tek prijedlozi…