Nikako da se realizira jedan od najvećih transfera ikad; na stol je sjela ogromna ponuda, ali i u tijeku krize ne odustaje se od željenog iznosa

Prva želja Manchester Unitda je odavno Jadon Sancho, a na njega bi Englezi mogli potrošiti i više od polovice budžeta namijenjenog za transfere

Naime, taj bundesligaš ima najvjerniju navijačku vojsku i odigravanjem utakmica bez gledatelja svaki susret gubi milijune eura. Tu priliku vide u Unitedu koji su ispipavali 'puls' Borussije te su smatrali kako će ponuda od 100 milijuna eura biti dovoljna, ali na to su u Dortmundu samo hladno odmahnuli rukom. Oni su si zacrtali da žele za Sancha 120 milijuna eura.

Nijemce ne zanima što klubovi imaju manje para zbog velikih gubitaka uzrokovanih pandemijom i ispod toga ne namjeravaju prodati svoju najveću zvijezdu.

I za bogati Manchester to je malčice previše, ali prema informacijama engleskih novinara društvo s Old Trafforda nije odustalo te smatra kako je moguće doći do dogovora u sljedećih nekoliko dana...