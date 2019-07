Nikad u povijesti niti jedan teniski turnir nije imao ovako bogati nagradni fond; US Open ruši sve rekorde

Ukupni nagradni fond na Flushing Meadowsu povećan je za četiri milijuna dolara i ove će godine iznositi čak 57 milijuna dolara

Posljednji Grand Slam turnir sezone - US Open - koji je na rasporedu od 26. kolovoza do 8. rujna imat će najveći nagradni fond u povijesti tenisa. Sada je US Open jedini od četiri prestižna turnira čiji nagradni fond premašuje 50 milijuna dolara. Wimbledon je ima fond za nagrade 49.5 milijuna dolara, a zatim slijede Roland Garros s nagradnim fondom od 48.16 milijuna dolara, te Australian Opepn sa 44.64 milijuna dolara.