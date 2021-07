Nezgodan ždrijeb za naše adute u boksu; ako žele do olimpijske slave moraju u ranoj fazi pobijediti one najbolje

Hrvatski predstavnici u boksu na Olimpijskim igrama u Tokiju, Nikolina Ćaćić u kategoriji do 57 kilograma i Luka Plantić u kategoriji do 81 kilograma, saznali su kako će na putu do odličja morati pobijediti najbolje

Ćaćić će prvi put u ring već u subotu oko 4.15 sati po hrvaskom vremenu, a suparnica će joj biti 21-godišnja Amerikanka Yarisel Ramirez. Ramirez je porijeklom Kubanka rođena u Guantanamu, svjetska juniorska prvakinja iz 2015. i brončana s Panameričkih igara 2019. godine. U slučaju pobjede, u osmini finala očekuje ju dvoboj protiv iskusne 32-godišnje Kanađanke Caroline Veyre u ponedjeljak, dok bi u eventualnom četvrtfinalu za suparnicu imala po stručnim procjenama najbolju boksačicu u kategoriji Talijanku Irmu Testu, od koje je izgubila na nedavnim kvalifikacijama za OI u Parizu, ili Irkinju Michaelu Walsh, osvajačicu srebra i bronce s europskih prvenstava.