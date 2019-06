Nesretni trener Spursa o sumnjivom trenutku finala Lige prvaka: Svi su vidjeli što se dogodilo...

Nakon što je njegov Tottenham izgubio s 0-2 u finalu Lige prvaka od Liverpoola, trener Mauricio Pochettino je rekao kako se ključan trenutak dogodio nakon početnih 20 sekundi kada je protiv njegove momčadi dosuđen sumnjivi jedanaesterac.

Ondje je Liverpool poveo iz jedanaesterca u 24. sekundi nakon što je lopta pogodila u ruku braniča Sissoka a s bijele točke bio precizan Salah.

'Ne znam je li to bilo za penal. U niti jednom trenutku nije išao rukom prema lopti. No to je sučeva odluka. Psihološki je bilo teško prihvatiti da već nakon samo jedne minute gubiš s 0-1. Bila je to nesreća', rekao je.

'U drugom poluvremenu smo preuzeli veći rizik. Pogledate li statističke podatke imali smo dvostruko više udaraca na gol od Liverpoola, veći posjed lopte... premda to ničemu nije poslužilo. Izgubili smo jer smo im dali penal i primili gol', izjavio je Pochettino.

Pa ipak, on vjeruje da ovaj poraz neće značiti kraj jedne uspješne ere londonskog kluba. Upravo suprotno, s optimizmom gleda na budućnost.

'Nadam se da će ovo finale biti nešto pozitivno za klub te da će se početi graditi nešto dobro. Pobjede se grade na boli iz poraza', istaknuo je dodavši kako je ponosan na borbenost svojih igrača.