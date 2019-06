Lovren poput Matea Kovačića: Bez kapi znoja do europskog trona

Branič Liverpoola Dejan Lovren postao je deseti hrvatski nogometaš koji je osvojio Ligu prvaka od proglašenja hrvatske neovisnosti, no u finalu nije odigrao niti minute, poput Matea Kovačića u prethodna tri...

Bilo je hrvatskih nogometaša koji su osvajali europski naslov i u bivšoj državi. Robert Prosinečki je kao član Crvene zvezde slavio u Kupu prvaka u svibnju 1991. Beogradska momčad Bariju je nakon jedanaesteraca pobijedila Olympique Marseille 5-3 (0-0).

Lovrenu je to bilo drugo finale Lige prvaka. Prošle godine mu to nije uspjelo nakon što je Liverpool u finalu izgubio od Real Madrida, no u drugom pokušaju je stigao do slavlja.

Luka Modrić je apsolutni hrvatski rekorder sa četiri osvojene Lige prvaka, a sve četiri je osvojio u dresu Real Madrida (2014, 2016, 2017, 2018). Mateo Kovačić ima tri europska naslova, također u dresu 'Kraljevskog kluba (2016, 2017, 2018), dok je Dario Šimić dva puta bio prvak Europe u dresu Milana (2003, 2007).

Zanimljivo, Lovren je došao do titule poput Matea Kovačića u prethodna tri izdanja Lige prvaka: bez utrošene kapi znoja. Naime, ostao je čekati priliku na klupi koju kod Jürgena Kloppa nije dobio, no svejedno se popeo na europski tron i ispisao povijest, a način na koji je sudjelovao u finalu brzo će se zaboraviti...