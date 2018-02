Neočekivana muka Cedevite na putu do finala Kupa

Košarkaši Cedevite prvi su finalisti ovosezonskog Kupa Krešimir Ćosić, oni su u polufinalu u Zadru teže od očekivanog svladali Zabok sa 66-59 (12-17, 18-9, 18-17, 18-16).

Četverostruki uzastopni pobjednik Kupa Cedevita plasirala se u svoj sedmi uzastopni finale u dramatičnoj završnici protiv daleko slabije, ali inspiriranog suparnika. Zabok se minutu i pol prije kraja primaknuo samo na jedan poen razlike (59-58), a nakon što je Karlo Žganec pogodio oba slobodna bacanja za 61-58 u sljedećem napadu Zaboka Lovro Buljević imao je 40-ak sekundi prije isteka vremena otvoreni šut za tricu za poravnanje. No, nije bio precizan dok je potom Will Cherry pogodio tricu za Cedevitu kojom je velikog favorita ipak doveo do pobjede.