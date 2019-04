Nenad Bjelica nakon pobjede protiv Rudeša upozorio svoje igrače: Nismo još na perfektnoj razini...

Dinamo je u 28. kolu Hrvatski Telekom Prve lige stigao do 23. prvenstvene pobjede. Nova je 'žrtva' davljenik Rudeš kojeg su 'modri' na 'gostovanju' u Kranjčevićevoj svladali 2:0

'Čestitao bih svojoj ekipi na novoj pobjedi i ozbiljno odigranoj utakmici. Rezultatski nije bilo tako nakon prvog dijela, nedostajao je samo gol iako smo dominirali. Maksimalno smo respektirali protivnika. Početkom drugog dijela kad je pao gol bilo nam je lakše. Čestitke mojoj ekipi na dobroj utakmici; bez primljenog gola, a dali smo dva... možemo biti zadovoljni. Rotirali smo i dali šanse igračima koji su manje igrali; svi su opravdali povjerenje kao u utakmicama do sada', kazao je nakon utakmice trener Dinama Nenad Bjelica i nastavio analizu utakmice:

Nakon pauze vratio se kapetan Arijan Ademi, no bilo je i nekih ozljeda na ovoj utakmici...

' Majer je dobio udarac u koljeno, nismo htjeli riskirati pa smo napravili izmjenu. Vidjet ćemo nakon pregleda, mislim da nije ništa strašno. Ademi se vratio, dali smo mu 90 minuta. Nisam bio siguran hoće li igrati, ali dao je zeleno svjetlo jutros i rekao da nema bolove. Atiemwen se isto vratio, Marinu smo dali minutažu da osjeti igru na ovom nivou, imao je asistenciju, dobar šut i zamalo dao gol. Ekipa se kompletira, ovo je kraj sezone i mislim da ćemo ga dočekati kompletni. Hajrović i Leovac će brzo biti na raspolaganju tako da očekujem da smo kompletni za preostale utakmice prvenstva i Kup', otkrio je Bjelica čija momčad više nego suvereno kroči prema novom naslovu prvaka. No, trener 'modrih' ne dozvoljava opuštanje...

'Da ne budemo prvaci - bilo bi veliko čudo. Ali ne gledamo još uopće na to, ne zanima me kolika je razlika između nas i drugog ili između nas i zadnje. Maksimalno smo ozbiljni u svakoj utakmici, želimo svaku pobijediti. Nismo još na perfektnoj razini i zato treba koristiti svaku novu utakmicu da to sve bude još bolje', zaključio je Nenad Bjelica.