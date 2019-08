Ne, nije šala. Lionel Messi postao igrač norveškog trećeligaša

Svašta ljudima padne napamet. Pa je tako i jednom mladom Norvežaninu, fasciniranom umijećem Lionela Messija, omogućeno da i službeno promijeni svoje ime i da se zove po uzoru na svog idola

Lionel Messi potpisao je za norveški Junkeren, klub tamošnje treće lige.

Naravno, onaj pravi Lionel Messi i dalje je igrač Barcelone, ali ovjde je riječ o 16-godišnjem dječaku, kojem je omogućeno da svoje dotadašnje ime, Daniel Are Krutsen, u čast svog idola promijeni u ime Lionel Messi.

Zanimljivo da su mu norveške vlasti dopustile ovakvu promjenu.

'Lionel Messi moj je veliki idol. Jako se trudim igrati poput njega. Neke sličnosti su jasno vidljive, ali količina talenta kojom raspolažem vjerojatno nije ni približna onoj njegovoj. Oni koji me znaju od prije zovu me starim imenom, ali novi saigrači, a koje tek trebam upoznati, mogli bi me zvati Lionel ili Leo', objasnio je ovaj 16-godišnjak.

Trener Junkerna Runar Bo Eriksen izjavio je da ovom ladom igraču ne želi stvarati pritisak, te da neće odmah u prvu momčad, već će nastaviti raditi s juniorima.

'Sada se šalim da moramo naći još i Cristiana Ronalda', dodao je Eriksen.

Međutim, sigurni smo da taj 'talent', s obzirom da je ipak riječ o Lionelu Messiju ,neće moći još dugo držati dalje prve momčadi.