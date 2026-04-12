NBA ne pamti ovakvu večer: Čak 168 igrača propustilo utakmice

Najčešći razlozi koje su klubovi navodili bili su ozljede i bolesti, no jasno je da je velik broj momčadi odlučio poštedjeti svoje najvažnije igrače uoči doigravanja koje uskoro počinje.

Apsolutni rekorder po broju igrača izvan protokola bili su Memphis Grizzliesi. Ostali su bez čak 14 igrača i utakmicu su odigrali sa samo šestoricom na raspolaganju. Ništa bolje nije bilo ni kod Utaha, koji je svoj susret odradio sa samo sedam igrača, što dovoljno govori o apsurdnoj situaciji u završnici osnovnog dijela sezone.

Jedan od rijetkih igrača sa statusom superstara koji je nastupio bio je Victor Wembanyama. Francuz je morao igrati zbog pravila o minimalno 65 odigranih utakmica, koje je uvjet za pojedine individualne nagrade. U susretu protiv Dallasa ubacio je 40 poena i skupio 13 skokova, iako je nakon utakmice priznao da bi radije ostao izvan parketa.

Takva situacija otvorila je pitanje regularnosti završnice sezone. NBA zasad ne može učiniti mnogo po tom pitanju, no ovako velik broj ozljeda i bolesti u trenutku kad je doigravanje pred vratima mnogima djeluje prilično neobično.