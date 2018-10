Napadač 'tricolora' ne bira sredstva u borbi za trofej: 'Zlatnu loptu' mora osvojiti Francuz

Napadač francuske nogometne reprezentacije i Atletico Madrida Antoine Griezmann poručio je kako 'Zlatnu loptu', koju tradicionalno dodjeljuje časopis France Football, ove godine mora osvojiti netko od francuskih igrača...

'Za mene je to san. Povijesno gledano, Ballon d'Or je najbolji od najboljih', zaključio je Griezmann.

'Mi smo svjetski prvaci, mi smo dio najboljeg tima na svijetu i u ovoj momčadi mora biti i najbolji igrač na svijetu, zar ne? U svakom slučaju, to je ono što mislim', dodao je francuski napadač.

Među kandidatima su i trojica hrvatskih nogometaša - Luka Modrić, Ivan Rakitić i Mario Mandžukić. Nogometni stručnjaci upravo Luku Modrića vide kao glavnog kandidata i za nagradu. Kapetan hrvatske reprezentacije i veznjak madridskog Reala je ove godine već proglašen Najboljim igračem SP-a, te Najboljim igračem u izboru UEFA-e i FIFA-e.

No, sada je pritisak sve veći. Francuzi se osjećaju zapostavljeno i očekuju barem jedan trofej, kad je već izbor u organizaciji 'njihovog' France Footballa. Mnogi nakon ovih pritisaka iz redova francuske reprezentacije s pravom sumnjaju u pravednost ovog izbora. Naime, France Football je nekoliko godina nagradu dodjeljivao u suradnji s FIFA-om, međutim unazad dvije godine svjetska krovna nogometna organizacija ustanovila je svoj izbor The Best.

Neće biti čudno da Francuzi - iako u ovom izboru sudjeluje 176 sportskih novinara iz cijeloga svijeta - malo 'poguraju' nekog od svojih 'tricolora'.