Jose Mourinho 'pali' se na Ferrari i Aston Martin, ima i tri Jaguara, ali pamti malu 'peticu'

Cristiano Ronaldo i Leo Messi već se godinama hvale 'ergelom' automobila koje čuvaju u svojim garažama. Sada su svjetlost dana ugledali i 'konji vrani' za koje se brine Jose Mourinho. Portugalski trener, mora se priznati, zna izabrati...

Možda mu na klupi Manchester Uniteda u ovom trenutku baš i ne ide najbolje, ali Jose Mourinho (55) i dalje je jedna od najboljih svjetskih trenera. Dokazao je to Portugalac vodeći Benficu, Porto, Chelsea (dva puta), Inter, Real Madrid i sada United, a u karijeri je ukupno s klubovima osvojio čak raznih 25 trofeja.

Drugi 'klasik' je također Aston Martin i to prestižni DB9 s 517 konjskih snaga te cijenom od 200.000 eura naviše .

'Kad sam ga kupio rekao sam sam sebi 'Ovaj automobil nije za prodaju, zadržat ću ga zauvijek!' To sam ponovio sinu i kćerki, moraju to imati na umu', kazao je svojedobno Mourinho.

Prvi je Aston Martin Rapide kojeg pogoni 470 konjskih snaga, a cijena 'osnovnog' modela je 'prihvatljivih' 300.000 eura ! Ovaj je ljepotan 'tiha patnja' mnogih bogataša jer se sklapa ručno, za izradu je potrebno od 200 do 230 sati, a od narudžbe do isporuke potrebno je čekati i više od šest mjeseci. Mourinho ga je kupio još 2010. godine, sam je sebe počastio nakon što je s milanskim Interom osvojio trostruku krunu - talijansko prvenstvo i Kup te Ligu prvaka.

Treći 'dragulj' u Mourinhovoj automobilističkoj 'kruni' čini prestižni Ferrari 612 Scaglietti. Jurilica je to od 300.000 eura, no nju Mourinho nije platio. Ovaj je Ferrari dobio na dar 2008. godine od vlasnika Chelseaja Romana Abramoviča koji mu ga je uručio pet mjeseci nakon što je Portugalac dobio otkaz na klupi 'blusea'. Sjajna otpremnina jer proizvedeno ih je samo 60... Uz njega Mourinho ima i Ferrari 599 od 612 'konja'. Proizvedeno ih je 599, a cijena rabljenih modela doseže i do 500,000 eura.

Posljednji je Bentley Continental s 560 konjskih snaga vrijedan oko 200,000 eura.

Popisu Mourinhovih automobila tu nije kraj, dapače. U garaži se 'skrivaju' i neki 'obični' modeli koje možemo vidjeti i na našim cestama. Tu su Audi A5 i Q7, BMW X6, Porsche 911 S, Mercedes S klase...

No, od svih gore navedenih jurilica Jose Mourinho pamti i 'tuguje' za svojim prvim vozilom, Renaultom 5.

'Sjećam se kada mi je otac kupio Renault 5. Imao sam 18 godina i tek sam dobio vozačku dozvolu. Bio je sive boje i vjerojatno najdraži automobil koji sam imao. Današnji automobili su svemirski brodovi za one prijašnje, ali oni su nekako imali dušu', prisjetio se Mourinho i nastavio:

'Prvi automobil kojeg sam kupio za svoj novac bila je Honda Civic. Tada je to bio sjajan auto.'

Mourinho je, dok je radio kao pomoćnik Sir Bobbyju Robsonu u Barceloni, vozio mali terenac Suzuki Vitaru s kojim je imao i prometnu nesreću.