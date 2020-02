Nakon milanskog derbija nije skrivao ljutnju: To se Hrvatu nije smjelo dopustiti

U jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, poznatom i kao 'Derby della Madonnina', Inter je pobijedio Milan sa 4:2 nakon što je gubio sa 0:2, a trener poraženog sastava Stefano Pioli bio je razočaran obrambenim reakcijama svojih nogometaša

Upravo je pogodak hrvatskog reprezentativca Brozovića najavio veliki preokret, a o tome je govorio i strateg Milana.

'Trebali smo puno bolje reagirati kod golova. Nismo imali sreće sa vratnicama, no ljut sam na igrače, jer nisu ispunjavali svoje defanzivne zadatke. Prava je to šteta, jer smo kontrolirali utakmicu i nije izgledalo kao da je Inter 19 bodova ispred nas. Ne možemo puštati Brozovića samog na rubu šesnaesterca, to znamo i to ne trebamo raditi', izjavio je Pioli.

Inače, Inter je četvrtom uzastopnom pobjedom protiv gradskog suparnika izbio na vrh ljestvice Serie A.