Nakon Dalića i Bišćan objavio svoj popis; evo tko će sve nastupati za Hrvatsku U-21 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo

Hrvatska U-21 reprezentacija nastavlja s kvalifikacijama za Europsko prvenstvo koje će se iduće godine održati u Mađarskoj i Sloveniji. Odabranike izbornik Igora Bišćana očekuje gostovanje u Škotskoj 27. ožujka, te domaći ogled protiv Litve 31. ožujka

Hrvatska je u prvom susretu u Šibeniku izgubila od Škotske s 1-2, a drugi poraz je također, upisala kod kuće od Češke. Zanimljivo, Hrvatska je u obje utakmice vodila, a na koncu izgubila.

'Zakasnili smo s prilagodbom na njihov nogomet. Oni su čekali naše greške i dočekali ih. Griješili smo na identičan način i tu smo izgubili jako puno važnih bodova i više nemamo pravo na pogreške', dodao je.

Bišćan je naglasio kako ne sumnja u motiv naših mladih igrača, uvjeren kako će im trenutačna situacija biti izazov.

'Trenutačna situacija je izazov i prilika da pokažemo da se možemo s time nositi. Dečki uvijek imaju motiv i želju, to nije upitno, ali to moraju znati iskoristiti na najbolji način. To je ono što ih mi pokušavamo naučiti.'

Bišćan ne može računati na kažnjenog Domagoja Bradarića, te Josipa Brekala koji se nalazi na popisu izbornika Dalića.

'Nema potrebe o tome raspravljati. To je prirodno, Brekalo je u ovom trenutku na nivou A reprezentacije i tamo pripada', zaključio je Bišćan.

