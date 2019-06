Najveći slovenski trener o spajanju Cedevite i Olimpije nije birao riječi; je li pretjerao?

Iako predstavljen kao panregionalni projekt koji bi mogao podići kvalitetu košarkaške igre u Sloveniji i Hrvatskoj te kao inkubator za razvoj mladih igrača, plan spajanja Cedevite i Petrol Olimpije u jedan klub sa sjedištem u Ljubljani, u Sloveniji ima i kritičare koji ga drže projektom na 'staklenim nogama', prenose neki slovenski mediji, a pozivaju se na izjave domaćih košarkaških stručnjaka.

'Teoretski to ne izgleda loše i novi sponzor u Ljubljani je svakako dobrodošao, ali je pitanje je li taj projekt pravno-formalno moguće izvesti', kazao je u razgovoru za portal Siol.net Olimpijin najuspješniji trener u povijesti Zmago Sagadin, nakon što su planove o novom klubu u utorak u Ljubljani predstavili Emil Tedeschi i Tomaž Berločnik, ali je iznio i niz zamjerki o ciljevima da se novi klub vine u vrh europske košarke.

>>> Emil Tedeschi u 14 godina na košarku potrošio gomilu milijuna; kako je sve krenulo i zašto je klub preselio u Ljubljanu

'Sve je to pitanje znanja, a Olimpija u prošlosti to nije imala pa unatoč velikim financijskim ulaganjima u svojoj sredini nije znala stvoriti euroligašku momčad', kazao je Sagadin, navevši da je ljubljanski košarkaški klub u zadnjih 12 godina na projekt europske Olimpije potrošio 50 milijuna eura, ali bez uspjeha.

'Klub je sanirao dugove, a doveli su i neke mlade igrače, no nisu imali ljude koji bi te mladiće razvili dalje', kazao je Sagadin.

'Iz tog projekta treba izvući najviše što se može i napraviti dobar rezultat u Eurokupu, ali sumnjam da oba kluba za to imaju potrebno znanje, cijeli je projekt u tom pogledu na staklenim nogama', rekao je Sagadin, dodavši da iz 'dva minusa' u košarci ne može rezultirati plus, kako je to u matematici te da je košarka kompleksna igra. Jasno je kako nije birao riječi zbog ove fuzije, a mnogi se pitaju je li pretjerao?

Naime, projekt je tek u utorak 4. lipnja predstavljen i svakako može biti samo pozitivna stvar za slovensku košarku. Ako je netko na gubitku, to je Hrvatska...

'No, pustimo da nas iznenade. Želim im sve najbolje i nadam se da će košarka u Ljubljani opet početi živjeti kao nekad. No, to povezivanje će vjerojatno u ABA ligu donijeti mnogo konfuzije i pitanja pravno-formalne naravi i ne vjerujem da će se to natjecanje dugo održati', kazao je Sagadin koji je s Olimpijom dok ju je vodio osvojio 24 trofeja.

Kazao je da klub s novim imenom vjerojatno neće oživjeti niti produciranje novih vrhunskih mladih domaćih košarkaša, jer to ni Cedeviti ni Olimpiji ni do sada nije uspijevalo, jer su se kao i drugi europski klubovi bazirali na angažiranju stranaca, posebno iz SAD-a.

Nekadašnji Olimpijin košarkaš i reprezentativac Dušan Hauptman kazao je za isti portal da ga je cijela stvar iznenadila i da u projekt ne vjeruje niti ga podržava, jer je isforsiran.

'Osim toga, sumnjam da će ideju prihvatiti navijači jednog i drugog kluba. Mislim da će se vrlo brzo pojaviti sporovi pa u svemu, osim sinergije kod snižavanja troškova, ne vidim ništa pozitivno', kazao je Hauptman.