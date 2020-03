Krenuo najveći hrvatski derbi, Ademi već u drugoj minuti dobro zagrijao Posavca, Moharrami i Livakvić spasili Dinamo

Bjelica traži sva tri boda u derbiju: 'Želimo pobjedu, želimo dati sve od sebe, želimo biti na maksimumu jer znamo da u tom slučaju imamo velike šanse osvojiti sva tri boda na svakom stadionu, pa tako i u Splitu. Treba dovesti ekipu na taj maksimum. Vjerujem da ćemo biti dobri. Tudor je momčadi donio energiju koju ima u sebi. Temperament Hajduka je poznat svima i on to okreće u pozitivnu energiju momčadi što se vidi na terenu. Mi smo s jedne strane privilegirani zbog bodovne prednosti, no s druge strane pred praznim tribinama je teško biti na maksimumu iako mislim da se vraćamo.'