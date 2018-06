Najveća drama SP-a; po prvi puta u povijesti o prolasku skupine odlučili - žuti kartoni!

U utakmici zadnjeg kola H skupine Svjetskog prvenstva u Volgogradu su nogometaši Poljske slavili protiv Japana s 1-0 (1-0), ali su dalje prošli nogometaši poražene reprezentacije, jer su u drugoj utakmici Kolumbijci s istim rezultatom pobijedili Senegal

Bila je to utakmica koja će se brzo zaboraviti, jer su već ranije ispali Poljaci uspjeli doći do počasne pobjede, a Japanci su minimalnim porazom prošli u osminu finala. Japan i Senegal su imali isti broj bodova i istu gol-razliku, međusobno su igrali 2-2, ali su dalje prošli Japanci jer su imali manje žutih kartona (4) od Senegalaca (6). To je prvi put u povijesti da neka ekipa prolazi zahvaljujući pravilu fair-playa.