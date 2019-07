Siniša Mihajlović smogao snage i otkrio od čega boluje: Bez ikakvih sumnji, dobit ću ovu bitku

Kao bomba odjeknula je ove subote vijest da se nekoć proslavljeni srpski nogometni reprezentativac, a danas trener Bologne, Siniša Mihajlović bori s teškom bolešću

Mihajlović je do sada trenirao Torino, Milan, Sampdoriju, Fiorentinu, Cataniju, te reprezentaciju Srbije. Pedesetogodišnji trener krajem siječnja sjeo je na klupu Bologne umesto Pippa Inzaghija i od momčadi koja je bila među najozbiljnijim kandidatima za ispadanje u Seriju B dogurao do desete pozicije na kraju prvenstva.

'Kada sam doznao o čemu je riječ, to je bio pravi udarac. Sjedio sam i plakao danima, život prolazi pored očima. Ovo nisu suze straha. Poštujem bolest, ja ću se suočiti s njom, otvorenog garda, gledajući je u oči, onako kako sam to uvijek radio. Jedva čekam otići u bolnicu kako bi započeo ovu borbu. Ona je agresivna, ali se može pobijediti. I to sam objasnio svojim igračima. napravili smo jedan konferencijski poziv prema svima, što je i normalno, bilo je suza. Objasnio sam im da moramo otići do pobjede. Ako sjednemo i samo se pokušamo braniti, odmah ćemo se srušiti. Moram koristiti svoju taktiku u ovoj borbi i siguran sam, bez ikakvih sumnji, da ću dobiti ovu bitku. Za moju obitelj, za svoju djecu, za sve one koji me vole'.

'To je akutna leukemija. Nadam se da ću, nakon što pobijedim u ovoj borbi, moći razgovarati sa svima vama i da ću se moći osvrnuti na ovaj period. Nažalost, u životu mi ništa nije poklonjeno. Morao sam se boriti za sve. Kladim se da ste svi mislili da sam ja jedan od posljednjih ljudi koji se mogu razboliti. Treniram, jak sam, imao sam testove 28. veljače i sve je bilo normalno. Trenirao sam svaki dan do svibnja, putovao, igrao nogomet, nisam osjećao nikakav umor, nikakvu bol. Sve je bilo normalno', pričao je u jednom dahu Siniša Mihajlović.

'Moj je otac umro od raka, tako da se redovito testiram. Da nismo napravili ove testove, vjerojatno godinu dana ne bih pokazivao nikakve simptome. Međutim, nismo neuništivi. Svi mi mislimo da nam se to neće dogoditi, ali kada se dogodi, onda je to šok. Vaša i moja jedina nada jest da bolest predvidite, jer ako je otkrijete nakon dva mjeseca ili godinu dana, to je velika razlika'.

'Dakle, ako ja kao poznata osoba mogu prolaziti kroz ovo, nadam se da to može pomoći drugima da se testiraju, da se pripreme i shvate da se to može dogoditi svakome. Bio sam savršeno zdrav u svakom pogledu, a ipak sam sada u ovom problemu. To mijenja život u trenutku. Sve se mijenja u trenutku. Kada spavate i imate noćnu moru, probudite se. Ali kada se probudite svakog dana, s ovakvim stanjem, shvatite da ovo nije noćna mora, da je to stvarni život. Lakše je boriti se ako pratite situaciju, budete testirani i spremni. Želim se zahvaliti Bologni, svima, od predsjednika do osoblja, jer su mi pokazali da je ovo obitelj, da me vole, kao i igrači. To mi je važno, jer sam rekao svojim igračima, pobijedit ću u ovoj borbi, ali mi trebaju ljudi oko mene koji me vole. Vidio sam to i osjetio u obitelji, prijateljima i kolegama'.

Direktor kluba Walter Sabatini pružio je podršku svom treneru poručivši kako će Mihajlović ostati trener ekipe.

'Trener je pokazao veliku hrabrost kada je zakazao konferenciju za novinare. Ovdje smo kako bi ga podržali. Vlasnici kluba, obitelj Saputo je doputovala iz Montreala kako bi mu pružila podršku. Bit ćemo uz njega bez obzira na sve, ali mogu vam reći da se ništa neće dogoditi jer je ovaj čovjek nevjerojatno jak,' kazao je Sabatini.