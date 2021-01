Najdominantniji borac UFC-a Jon Jones jednom rečenicom je pokazao kakvo zaista ima mišljenje o kralju teške kategorije Stipi Miočiću

Nakon što se godinama poigravao maštom fanova, Jon Jones trebao bi konačno u 2021. nastupiti kao UFC-ov teškaš

'Pojas sam napustio jer sam znao da će mi za prelazak u tešku trebati puno vremena, a nisam htio biti jedan od onih koji će usporiti kretanja u kategoriji. Imam osjećaj kao da sam tu titulu držao toliko dugo da sam uništio snove mnogih ljudi koji su htjeli postati prvacima i sada je red da netko drugi uzme pojas u svoje vlasništvo. Mislio sam kako je to dobar potez za sve ostale. Mogao sam biti sebičan i zadržavati ga te opravdanjima i lažima uvjeravati fanove da ću se vratiti u polutešku, a samim time i natjerati sve te likove na čekanje. No, nisam to htio napraviti, a nemam se ni namjeru više vraćati u polutešku', objasnio je Jones u razgovoru za Bleacher Report, a prenosi Fight Site .

'Bonesov' dolazak u teškaško društvo otvorio je put do titule za Jana Blachowicza, a doveo nas je i do 'superfighta' u kojem će na UFC-u 259 uz poljskog veterana sudjelovati i prvak iz srednje kategorije Israel Adesanya.

'Bit ću spreman za bilo kojeg od njih. Oboje borbe su izuzetno izazovne. Stipe, on je najveći teškaš svih vremena. On drži sve statistike i ostvarenja koja to dokazuju. A Francis je jednostavno zvijer kada pogledamo njegovu nokautersku moć, ali i činjenicu da konstantno napreduje. Obje te borbe predstavljaju gigantske izazove, ali po to sam i došao u ovoj fazi svoje karijere', poručio je Jones.