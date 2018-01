Najbolji svjetski golman rekao je veliku istinu o Lini Červaru i hrvatskom rukometu

Arpad Šterbik (39) jedan je od najboljih rukometnih golmana svih vremena. Ovaj vojvođanski Mađar branio je za Jugoslaviju/Srbiju, a od 2008. godine španjolski je reprezentativac. Na EP-u u Hrvatskoj nije ni trebao nastupiti, stigao je kao zamjena za ozlijeđenog suigrača uoči polufinala i bravuroznim partijama odveo Španjolce do prvog zlata na europskim prvenstvima

'Bio sam na liječničkom pregledu u Skoplju kad su me zvali. Nisam ni znao da se Perez de Vargas ozlijedio... Vidio sam propušteni poziv, prvo sam mislio da me netko zeza... A onda sam skužio da nešto ne valja', otkrio je Šterbik i nastavio:

'Ne želim braniti Linu Červara , ali pokušajte zamisliti kako bi Makedonija izgledala bez Kire Lazarova , Francuska bez Nikole Karabatića ili, evo, Španjolska bez Raula Entrerriosa . Hrvatska zadnjih 10 godina ima dosta medalja, treba raditi s mladim igračima i onda ćete opet biti u vrhu. Zbog svojih suigrača iz Vardara - Čupića, Cindrića i Karačića - navijao sam da Hrvatska ode što dalje u natjecanju. Žao mi je zbog njih, Cindra je morao vući sad kad nije bilo Duvnjaka. Ali morate razumjeti da ne može on sam sve napraviti, velika je to potrošnja, ne može vrhunski odigrati sve utakmice. Hrvatska ima sjajne mlade igrače, ova reprezentacija ima budućnost, to je sigurno. Nemate razloga za strahovanje.'

Šterbiku je nadimak Lepi. Dobio ga je davno, a dao mu ga je Zlatko Saračević još dok su zajedno igrali u Veszpremu. Uz sve to je i veliki prijatelj s Mirzom Džombom, dvije su rukometne legende igrale u Ciudad Realu, a kad je Džomba odlazio iz kluba, Šterbik ga je autom odvezao do Hrvatske. Saračević je danas pomoćnik Lini Červaru u reprezentaciji, a i Džomba se odavno umirovio. Lepi je i dalje na golu, s 39 godina je kao vino, što stariji - to bolji i bolji. Potpisao je ugovor s Veszpremom, od sljedeće sezone vraća se u redove mađarskog velikana. Do kada?

'Vidjet ću, dok mogu, borim se i imam želju, zdrav sam. Skoro sam isto godište kao treneri, Didier Dinart je samo dvije godine stariji od mene. Ha, ha, ha...', veselo je zaključio Šterbik. Imao je i dobar razlog - europsko zlato oko vrata:

'Finala su da se dobivaju i da se poslije dostojno proslave. Tako ćemo i mi. Poznajući moje suigrače, sad kad smo na terenu otišli do kraja, ići ćemo do kraja i sa slavljem.'