Najbolji igrač Srbije rekao veliku istinu čega se plaše u Splitu, Hrvati oprezni

Petak, 12. siječnja, 20.30 sati. Dan koji se već mjesecima s nestrpljenjem iščekuje. Još otkako je ždrijeb spojio Hrvatsku i Srbiju u istoj skupini na Europskom rukometnom prvenstvu. Utakmica koja se igra u Splitu, u rasprodanoj Spaladium Areni, pred više od 11.000 navijača... Bolje otvaranje EP-a teško je zamisliti...

Split, ali i cijelu Hrvatski već danima trese rukometna euforija. Ma, što euforija, rukometno ludilo! Da, Hrvati su ludi za rukometom, sportom koji nam je u proteklih nešto više od dva i pol desetljeća donio toliko sreće i radosti, tolike medalje, svjetske, olimpijske, europske... A nedostaje samo jedna, da se komplet upotpuni. I to baš ona zlatna, s EP-a. Koje se, začudo, od 12. do 28. siječnja igra baš u Hrvatskoj! OK, to znamo svi, kao što i znamo da prvu utakmicu na ovom EP-u igramo u Splitu, protiv Srbije. Isto tako znamo da je Hrvatska već u startu za klasu bolja i jača od Srbije, za najmanje pet ili šest golova.

Da, to su činjenice jer Srbija je u Split stigla desetkovana ozljedama, iako srpski izbornik Jovica Cvetković i dalje u momčadi ima nekoliko jakih imena. No, ima Srbija i pet poraza u pet pripremnih utakmica, odradila je ta momčad malo treninga (Cvetković je želio što više igrati i uigravati...), a naputovala se poprilično. I pitanje je u kakvom su stanju igrači koji su iz Slovenije u Split stigli nakon šest sati vožnje, no samo 24 sata prije utakmice. Jedan od glavnih igrača među 'orlovima' je srednji/lijevi vanjski Petar Nenadić. Sjajan je šuter, igra za berlinski Füchse, a prije dvije sezone bio je najbolji strijelac Bundeslige. Od sljedeće sezone igrat će za Veszprem. 'Svima je jasno što nas očekuje u Spaladium Areni, važno je samo da svi ostanemo mirni, da ne podlegnemo atmosferi koju će stvoriti navijači', kaže Nenadić koji se podno tribina te iste Arene srdačno pozdravljao s hrvatskim rukometašima i članovima stručnog stožera: 'Pakao, da pakao na tribinama. Jasno nam je to, to je normalno, na nama je da se fokusiramo na utakmicu. A svi žele da netko od nas igrača 'nabrije' atmosferu jer je to kao neki 'balkanski classico'... Ja na tu utakmicu gledam kao i na svaku drugu, pa pola hrvatske reprezentacije su mi prijatelji, igrao sami ili još uvijek igram s njima.' Prvi čovjek hrvatske obrane, Jakov Gojun, upozorio je još ranije na Nenadića. Kaže, prepun je trikova, moramo ga dobro paziti...

'Hrvatska je reprezentacija dugo na okupu, uvijek je u vrhu, jedna od najkvalitetnijih, s najjačom obranom... Nema tu previše zavaravanja, svi sve znamo jedni o drugima, teško je zavarati protivnike', kaže Nenadić i napominje: 'Evo i sami vidite kakva je atmosfera između hrvatskih i srpskih rukometaša. Pa svi mi u jednom trenutku igramo jedni s drugima u nekom od klubova, ja sam s nekima i kućni prijatelj, čujemo se redovito iako smo s vremenom promijenili klubove. Svi pokušavaju stvoriti neku dramu, a za nas je utakmica s Hrvatskom samo jedna u nizu.'

U međuvremenu su se Zlatko Horvat i Dobrivoje Marković, suigrači iz PPD Zagreba, oba krila, no Zlajo je desno, a Boća lijevo. I funkcioniraju - savršeno. Kako na terenu, tako i izvan njega. Pokazali su to i zajedničkom fotografijom, a Marković je nakon svega kazao:

'Ma kakva mržnja, pa meni je u Zagrebu sjajno, a svi ovi dečki... Pa kako mogu nekoga mrziti ako ga viđam više nego svoju obitelj, roditelje... Pa s nekima od njih sam proveo više vremena, spavao više puta nego s meni najbližima', uz osmijeh kaže Marković i napominje: 'Svima je jasno da među igračima neće biti problema. Igrat će se muški, svi mi želimo pobijediti, ali to će ostati na terenu i neće promijeniti naša razmišljanja. Sve ostalo je priča za jedan dan, bespotrebno...' Tenzije su pokušali smiriti i najstariji hrvatski reprezentativac, jedini iz zlatne generacije 2003. godine Igor Vori, te najbolji europski (a naravno i hrvatski!) rukometaš za 2017. godinu Luka Cindrić. 'Iskreno, svi više jedva čekamo da počne', kaže Cindrić i dodaje: 'Mi smo spremni! Da, prisutna je pozitivna nervoza, ali kad napokon krenemo to će sve jednostavno nestati. Srbija? Znamo ih jako dobro, nema tu nikakvog skrivanja. Problem je to što je ovo prva utakmica, otvaranje EP-a. Uz sve to, velika su očekivanja, kako kod nas, tako i kod njih. Treba se samo dobro psihički pripremiti, smiriti se, skupiti glave i utakmicu odraditi maksimalno od prve do posljednje minute.'