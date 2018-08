Najavljen atletski spektakl u Zagrebu i jedna sjajna vijest za sve one koji vole 'kraljicu sportova'

Direktorica Hanžekovićevog memorijala Ivana Brkljačić ocijenila je u četvrtak, prilikom obilaska stadiona Mladosti s gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandićem, kako će 68. izdanje tog mitinga opravdati status jednog od najboljih mitinga na svijetu s obzirom na vrlo aktraktivnu startnu listu

'I ove godine će Hanžekovićev memorijal opravdati status jednog od najboljih mitinga na svijetu. To je hrvatsko natjecanje s najvećom televizijskom pokrivenošću u svijetu, prošle godine televizijska slika je otišla u 85 zemalja. Ove godine startna lista je iznimno atraktivna. Svjetski i europski prvak na 200 metara Ramil Gulijev mogao bi u Zagrebu napasti europski rekord (19.72), jer mu za to nedostaje samo četiri stotinke sekunde, utrka na 1.500 metara bit će šlager nad šlagerima jer trčat će tri brata Ingebrigtsen protiv aktualnog svjetskog prvaka Manangoija, a u Memorijalnoj utrci na 110 metara prepone imamo prvog i drugog s Europskog prvenstva u Berlinu – Martinot-Lagardea i Šubenkova – i olimpijskog doprvaka Ortegu. Andrea Ivančević će na 100 prepone trčati protiv tri prvoplasirane s Europskog prvenstva u Berlinu, a u skoku s motkom imamo trojicu koji skaču preko šest metara – olimpijskog pobjednika Braza, europskog doprvaka Morgunova i bivšeg svjetskog prvaka Barbera', rekla je Brkljačić.

'To je utrka jača od finala Svjetskog prvenstva! Veselim joj se kao i svakom Hanžeku koji je moje najdraže natjecanje jer se održava na stadionu na kojem sam počela trenirati atletiku. Što jača konkurencija to bolje za mene, i ja ću biti brža', rekla je Andrea koja je nakon Berlina nije bila zadovoljna.

Prilikom obilaska staze koja se trenutačno popravlja i dotjeruje posebna je pozornost posvećena skakalištima i bacalištima.

'Sa stadionom će sve biti u redu, svake godine ga u ovo vrijeme dotjerujemo za miting. Tu nemamo nikakvih problema, pogotovo kad dođe gradonačelnik i dodatno motivira ljude da poprave sve što treba popraviti. Vidjeli ste da renoviramo centralno zaletište u skoku u dalj jer nam dolazi svjetski prvak Manyonga koji je ove godine već četiri puta skočio preko 8.50 metara, pa očekujemo da će to napraviti i ovdje', rekla je Ivana Brkljačić.

Hanžekovićev memorijal svoj status uvelike duguje suradnji s Gradom Zagrebom, na što se osvrnuo i gradonačelnik Milan Bandić.

'Do 2001. na stadionu nije bilo ni reflektora i to je bilo prvo što smo ovdje napravili. Stazu smo već dva puta obnavljali, sada ju brusimo i krpamo, a na jesen ide natječaj za promjenu kompletne staze. Nova mreža za Sandru i bacanje diska stiže već za nekoliko dana. Blanka, Sandra, Andrea…, sve su one pomogle da sve ovo napravimo i da imamo miting ovakve kvalitete. Da njih nije bilo, mi to ne bismo napravili. Hvala našim sportašicama i sportašima na tome. Mi ćemo i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu i veseliti se rezultatima naših sportaša. Vidimo se 3. rujna na fontanama, a 4. rujna ovdje', rekao je gradonačelnik.

A za sve one koji vole 'kraljicu sportova' i ove godine je ulaz na miting besplatan.

'Ulaznice su besplatne, ali ih treba osigurati. Od 29. kolovoza do 4. rujna moći će se svaki dan podići u Sportskom parku Mladost', zaključila je direktorica mitinga.