Na ovo su navijači Osijeka čekali nestvarne 392 minute; pogledajte trenutak nakon kojeg mogu popiti pivo

Nedjeljni program Supersport HNL-a na Maksmiru otvaraju Lokomotiva i Osijek.
Nakon četiri odigrana kola Osijek se dijeli zadnje mjesto s Vukovarom sa svega dva boda, a još porazniji podatak za navijače je da igrači Simona Rožmana u 360 minuta igre ove sezone nisu zabili gol
Upravo je taj poražavajući statistički podatak natjerao malobrojne navijače Osijeka na današnjoj utakmici na lucidnu koreografiju.
'Dajte gol da labamo (pijemo)', piše na transparentu uz crtež krigle piva.' U 32. minuti navijači Osijeka su napokon došli na svoje jer je Omerović ipak zabio.
Omerović je pobjegao obrani Lokomotive i mirno zabio za 1:0 Osijeka. Bio je to prvi gol Osijeka nakon čak 392 minute igre u SHNL-u ove sezone.