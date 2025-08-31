shnl

Na ovo su navijači Osijeka čekali nestvarne 392 minute; pogledajte trenutak nakon kojeg mogu popiti pivo

S.Č.

31.08.2025 u 19:00

Omerović gol
Omerović gol Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Nedjeljni program Supersport HNL-a na Maksmiru otvaraju Lokomotiva i Osijek.

Nakon četiri odigrana kola Osijek se dijeli zadnje mjesto s Vukovarom sa svega dva boda, a još porazniji podatak za navijače je da igrači Simona Rožmana u 360 minuta igre ove sezone nisu zabili gol

Upravo je taj poražavajući statistički podatak natjerao malobrojne navijače Osijeka na današnjoj utakmici na lucidnu koreografiju.

Lokomotiva - Osijek (koreografija Kohorte) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

'Dajte gol da labamo (pijemo)', piše na transparentu uz crtež krigle piva.' U 32. minuti navijači Osijeka su napokon došli na svoje jer je Omerović ipak zabio.

Omerović je pobjegao obrani Lokomotive i mirno zabio za 1:0 Osijeka. Bio je to prvi gol Osijeka nakon čak 392 minute igre u SHNL-u ove sezone.

Lokomotiva - Osijek (0:1, Omerović) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SUPERSPORT HNL

SUPERSPORT HNL

Lokomotiva i Osijek remizirali u Maksimiru, pogledajte golove

LOKOMOTIVA
1:1
OSIJEK
OD 21:00

OD 21:00

Veliki derbi na Poljudu. Stigli sastavi za okršaj Hajduka i Rijeke
PRVI PUT POZVAN

PRVI PUT POZVAN

Dalić pozvao još jednog igrača; evo tko se uskoro priključuje Vatrenima

najpopularnije

Još vijesti