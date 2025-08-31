Na ovo su navijači Osijeka čekali nestvarne 392 minute; pogledajte trenutak nakon kojeg mogu popiti pivo

Nakon četiri odigrana kola Osijek se dijeli zadnje mjesto s Vukovarom sa svega dva boda, a još porazniji podatak za navijače je da igrači Simona Rožmana u 360 minuta igre ove sezone nisu zabili gol

Upravo je taj poražavajući statistički podatak natjerao malobrojne navijače Osijeka na današnjoj utakmici na lucidnu koreografiju.