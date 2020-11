Na klupu Fiorentine dolazi bivši talijanski izbornik, koji je Bilićevoj Hrvatskoj zatvorio vrata drugog kruga na Euru 2012. godine

Cesare Prandelli novi je trener Fiorentine, a na klupu prve momčadi sjest će umjesto otpuštenog Giuseppea Iachinija, objavio je u ponedjeljak klub iz Firence.

Klub je u objavi na svom internetskom portalu istaknuo da je Iachini u prošloj sezoni imao složenu situaciju, ali da je na kraju uspio dignuti momčad koja je završila natjecanje u Serie A na desetom mjestu.

'Nažalost, nakon pažljive i temeljite analize početka nove sezone i postignutih rezultata, klub smatra da je najbolje rješenje smjeniti trenera prve momčadi', stoji u priopćenju u kojem su klupski predsjednik Rocco Commisso i vodstvo 'ljubičastih' zahvalili Beppeu Iachiniju za predanost i iskazani profesionalizam.

Za Iachinijevog nasljednika, 63-godišnjeg Cesarea Prandellija, ovo je povratak u klub koji je vodio od 2005. do 2010. godine i u tom razdoblju se s 'violama' dvaput kvalificirao u grupnu fazu Lige prvaka (2008./2009. i 2009./2010.) te jednom dogurao do polufinala Europske lige, dok je to natjecanje još nosilo naziv Kup UEFA (2007./2008.).

'Vjerujemo da njegove vještine, njegova karijera i njegova humanost, prepoznati i cijenjeni u cijelom nogometnom svijetu, čine Prandellija najboljim izborom za ljubičastu klupu. Nadam se da će novi trener izvući najviše iz naše momčadi te da ćemo kroz igru i rezultate u budućnosti zadovoljiti Firencu i veliku 'ljubičastu' obitelj', izjavio je predsjednik Fiorentine u priopćenju.

S klupe Fiorentine Prandelli je otišao za izbornika talijanske nogometne reprezentacije i s njom dogurao do finala Europskog prvenstva 2012. na kojem su Talijani u grupnoj fazi natjecanja odigrali 1:1 protiv Hrvatske te kao drugoplasirani otišli u nokaut fazu zajedno sa Španjolskom od koje su kasnije izgubili u finalu (0:4).

Po odlasku s pozicije talijanskog izbornika Prandelli je vodio turski Galatasaray (2014.), španjolsku Valenciju (2016.), Al-Nasr iz Dubaija (2017./2018.) i Genou (2018./2019.).

Novi trener će biti predstavljen u utorak, nakon čega će voditi i prvi trening.

Fiorentina je u prvih sedam utakmica osvojila osam bodova i nalazi se na 12. mjestu ljestvice Serie A. Sljedeću utakmicu će "viole" odigrati 22. studenoga, kad će ugostiti Benevento.