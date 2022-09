Mulaomerović i Matković najavili sljedećeg protivnika: Estonci su šuterski i atletski moćni, a s tribina ih prate tisuće navijača

'Oni su jako nezgodna momčad, šuterski sjajna i atletski prilično moćna', rekao je izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Damir Mulaomerović prije utakmice protiv Estonije u ponedjeljak (14.15 sati) na EuroBasketu.

Hrvatska reprezentacija u nedjelju je u Milanu imala slobodan dan, uz jedan trening, a protiv Estonaca će odigrati treću utakmicu u skupini C. Iza Hrvatske je startni poraz od Grčke (85-89), ali i potom uvjerljiva pobjeda protiv Velike Britanije (86-65).

'Dosta smo se potrošili u ove dvije utakmice. Važno je bilo što smo protiv Velike Britanije podijelili minute, dali priliku i igračima koji nisu participirali u prvoj utakmici, prije svega Mavra, Gnjidić i Prkačin, a mislim i da su oni to najbolji mogući način iskoristili. U nedjelju smo trenirali, spremamo se, radimo analize. Čeka nas teška utakmica i nezgodna momčad nošena fanatičnim navijačima, bilo ih je 4 do 5 tisuća na svakoj utakmici. Šuterski su nezgodni, jaka vanjska linija, no pripremit ćemo se. Ovaj slobodan dan je dobro došao jer je dosta igrača bilo umorno zbog dvije utakmice s razmakom manjim od 24 sata. No, idemo dalje i nadamo se dobroj utakmici i pobjedi', rekao je uoči Estonije izbornik Mulaomerović.