Mourinho novi trener Reala? Perezov komentar iznenadit će sve

Predsjednik Reala potvrdio je da razmišlja o novom treneru te da na stolu ima nekoliko imena. Među njima je, kako je sam priznao, i Mourinho.

Zašto je raspisao izbore?

Pérez je objasnio zbog čega je odlučio raspisati predsjedničke izbore, koji će se održati 7. lipnja.

'Primijetio sam da se iz sjene događa pokret čiji je cilj destabilizirati klub preko mene. Rekao sam: Raspisat ću izbore. Neka se kandidira tko se treba kandidirati', rekao je Pérez.

Osvrnuo se i na mogućeg protukandidata Enriquea Riquelmea, o kojem nije govorio nimalo biranim riječima.

'Ne želim se hvaliti, ali moja tvrtka vrijedi puno više od Real Madrida. A koliko vrijedi tvrtka tog gospodina, iskreno ne znam. Stječe se dojam da je došao jer mu klub treba za njegovu tvrtku', poručio je predsjednik Reala.

Na pitanje o mogućem televizijskom sučeljavanju kandidata bio je jasan.

'Neću raspravljati s njim. Neću sudjelovati ni u kakvoj debati. Neka on govori što god želi', dodao je.

'Mourinho je dobar trener'

Jedna od najzanimljivijih tema bila je ona o novom treneru Real Madrida. Pérez nije želio otkriti konačnu odluku, ali je potvrdio da razmatra nekoliko opcija.

'Razmišljam o tome tko će biti trener. Imam jedno ili dva imena. Mourinho je dobar trener. Neću to objaviti jer još nisam razgovarao s njim', rekao je Pérez.

Govorio je i o aktualnom kadru te naglasio da Real ima igrače najviše svjetske klase.

'Mbappé, Vini, Bellingham, Güler, Fede, Tchouaméni... To su najbolji igrači na svijetu. Dobar trener s tim igračima može otvoriti sjajno razdoblje', istaknuo je Pérez.

Osvrnuo se i na budućnost Viniciusa Juniora.

'Ne znam hoće li produljiti ugovor. Želim da Vinicius ostane u Real Madridu jer je jedan od najboljih na svijetu', rekao je.

Govorio i o Bernabéuu, Appleu i slučaju Negreira

Pérez je posebno istaknuo projekt koji naziva 'beskonačni Bernabéu', a koji Real razvija u suradnji s Appleom.

'Apple i Real Madrid zajedno su ga izgradili. Bilo koja osoba, gdje god se nalazila, moći će staviti naočale i gledati Bernabéu. To će nas odvesti u neku drugu dimenziju', rekao je.

Odbacio je i tvrdnje da se Real Madrid želi privatizirati.

'To govore zlonamjerni ljudi. Posljednjih godina pretrpjeli smo mnoge napade. Htjeli su nam uzeti televizijska prava Real Madrida i podijeliti ih ostalim klubovima. Želim da, kada član kluba umre i bude pokopan, njegovu imovinu naslijede njegova djeca', poručio je Pérez.

Komentirao je i Anasa Laghrarija, za kojeg se nagađalo da ima velike ambicije u klubu.

'Što govore da želi biti predsjednik? Pa nema ni dovoljno godina za to. On nam samo pomaže. Nema to nikakve veze. O nogometu zna tek osnovno, ali poznaje tehnološki svijet', rekao je.

Na kraju se dotaknuo i slučaja Negreira, koji i dalje potresa španjolski nogomet.

'Idem do kraja. Nisam zaboravio. Idem na finale Lige prvaka, pozvao me predsjednik UEFA-e. Čim završi izborna kampanja, dat ću mu dosje koji smo pripremali tri godine. To je najveći korupcijski slučaj u povijesti nogometa', zaključio je Pérez.