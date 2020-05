Predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach poručio je kako neće biti nove odgode olimpijskih igara u Tokiju. OI će se održati 2021. ili ih neće biti

Zimske olimpijske igre u Pekingu 2022. godine trebaju se održati u Kini samo šest mjeseci nakon Igara u Tokiju, a Bach je rekao da mu je premijer Abe jasno dao do znanja da će, što se Japana tiče, iduće ljeto bila 'zadnja opcija'.

Japanski premijer Shinzo Abe također je priznao da će možda biti teško organizirati OI ako se virus ne stavi pod kontrolu, dok je šef Japanskog liječničkog udruženja sugerirao da to ovisi o pronalasku cjepiva.

'Iskreno, imam razumijevanja za to, jer ne možete zauvijek zaposliti 3000 ili 5000 ljudi u Organizacijskom odboru', rekao je Bach.

Upitan koliko je uvjeren u to da će se OI ipak održati, Bach je rekao: 'Moramo biti spremni na različite scenarije. Postoji jasna obveza da ove OI imamo u srpnju sljedeće godine.'

Jedan od scenarija je i karantena za sportaše, za dio sportaša, za druge sudionike.

'Što bi to moglo značiti za život u olimpijskom selu i tako dalje? Svi ovi različiti scenariji se razmatraju. Postoji toliko različitih opcija, ali kada budemo imali jasan pogled na to kako će svijet izgledati 23. srpnja 2021. godine, tada ćemo donijeti i odgovarajuće odluke.'

Mogu li se igre održati bez gledatelja iza zatvorenih vrata?

'To nije ono što želimo', rekao je.

'Budući da olimpijski duh znači i objedinjavanje navijača, a to je ono što Igre čini tako jedinstvenima da su na olimpijskom stadionu, svi su navijači iz cijelog svijeta zajedno. Molio bih vas da mi date još malo vremena za savjetovanje oko tog pitanja sa sportašima, sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, s japanskim partnerima.'

Prije dva mjeseca Bach se suočio s neviđenom kritikom sportaša zbog toga što nisu odgodili Igre ranije.

'Razvoj situacije je bio tako brz da niste mogli znati što će se dogoditi sutra', rekao je.

'Da biste pronašli ravnotežu između optimističnijih stručnjaka i rekli 'čekaj, još uvijek imaš vremena. Još je nekoliko mjeseci. Da vidimo kako to ide', dok drugi govore: 'ovo će biti totalna katastrofa, zašto odmah ne donesete ovu odluku?' To je bio izazov svakog dana. I to je trebalo učiniti u dogovoru s našim japanskim partnerima.'

Bach je istaknuo kako je 'sretan' zbog nastavka Bundeslige u rodnoj Njemačkoj, iako navijača nije bilo.

'Volio bih da se sada vrate svi drugi sportovi', rekao je. 'S druge strane, suosjećao sam s igračima. Koliko to čudno mora biti njima, igrajući na tim ogromnim stadionima bez gledatelja. Nadam se da je to sada prvi korak. Sport mora poštovati pravila, kao i svaka druga organizacija i područje društva. Ali polako se možemo vratiti, a zatim možda ukloniti ta ograničenja na odgovoran način.'

Bach je apelirao na vlade širom svijeta da učine sve što mogu kako bi pomogle sportu da se izbori s financijskom krizom uzrokovanom pandemijom.

'Tu je, prije svega, doprinos sporta zdravlju i svi shvaćaju da se u budućnosti moramo više koncentrirati na zdravlje', rekao je.

'Drugo, sport daje veliki doprinos uključivanju društva, sport je najbolje ljepilo za društvo.'

'I treće, sport je također, vrlo važan ekonomski faktor. Imali smo istraživanje da se oko 3% svih radnih mjesta koja se nude u Europi odnose na sport.'

'I zato pozivamo vlade da poštuju i priznaju ulogu sporta i da ih uključe u svoje programe oporavka.'

MOO je izdvojio 800 milijuna dolara kako bi pomogao u financijskom utjecaju uzrokovanom odgodom Tokija 2020. Ukupni dodatni troškovi za Japan procjenjuju se na između dvije i šest milijardi dolara.