Modriću i Milanu dolazi veliko pojačanje iz Barcelone?

U tom smislu Milan želi s Barcelonom napraviti zamjenu. Na Camp Nou bi talijanski sastav poslao francuskog napadača Christophera Nkunkua, a želi da u suprotnom smjeru krene Lewandowski.

Talijani tvrde da postoje dvije jako čvrste poveznice koje bi mogle ispuniti ovu zamjenu. Prva je da isti agent zastupa ovu dvojicu igrača što sigurno može biti olakotna okolnost u svemu, a druga je da je Lewandowski sve rjeđa opcija u Barceloni za napadača udarnog sastava te da prednost sve čvršće ima Ferran Torres.

No, gledajući španjolske medije Poljak ipak nije pretjerano zainteresiran za ovaj potencijalni siječanjski posao.

Veliki uspon 37-godišnjeg Lewandowskog počeo je 2010. godine kada je došao u dortmundsku Borussiju. Potom je od 2014. nosio dres Bayerna, a u Barceloni je od 2022. godine. Za katalonski klub je odigrao 115 ligaških utakmica te je već postigao 77 golova.

Devet godina mlađi Nkunku je odlično igrao za Leipzig između 2019. i 2023. godine, a potom su ga brojne ozljede usporile u razvoju te nije ostavio duboki pečat u Chelseaju i Milanu čiji je član od ove godine.

Na ljestvici Serie A trenutačno su vodeći Milan i aktualni prvak Napoli s 31 bodom. Bod manje ima Inter.