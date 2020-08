'Modri' klinci protiv Benfice traže prolaz u polufinale Lige prvaka, a trener Sedloski najavljuje: 'Jedna su od najboljih ekipa, ali mi smo Dinamo'

Dinamovi juniora će u utorak, 18. kolovoza u švicarskom Nyonu po drugi puta za redom igrati u četvrtfinalu Lige prvaka

'Uvijek su nezgodne te prve utakmice, još uvijek ne poznaješ najbolje suparnika. No, ja se ionako ponajprije usredotočim na svoju momčad, na ono što mi možemo učiniti. Tako smo, uostalom, i radili u ovih mjesec i pol, dva. I to se pokazalo dobrim. Ima još prostora za napredak, ali uz naporan rad mislim da će sve sjesti na svoje mjesto.'

'S nama su dva dana, sjajno su odigrali utakmicu protiv BSK-a, u startu je vidljivo da su pravi profesionalci i milina ih je imati u momčadi. Žao mi je što su zbog ozljeda izvan pogona Bartol Franjić i Tin Hrvoj. Bit će nam teško bez njih, morat ćemo se snaći. Svi su oni, zapravo, „kostur“ ove momčadi. Uostalom, zbog toga su i izborili ulazak u prvu momčad. Strašni su igrači. Ugodno su me iznenadili kako dobro rade i kakvi su profesionalci. Osim toga, njihova pojava ujedno je motivacija i drugima, jer tada se i suigrači malo drukčije ponašaju. Bez obzira na to što su zapravo ista generacija, ipak su ova četvorica članovi prve momčadi i zapravo imaju ulogu vođe', rekao je Sedloski pa dodao:

Sedloski je u četvrtak i debitirao u prvoj službenoj utakmici. Dinamo II je na startu nove sezone 2. HNL s 3:0 pobijedio BSK Bijelo Brdo, a moglo je to biti i više da su 'modri' realizirali jedanaesterac na kraju susreta. Sedloski je zadovoljan ekipom, a posebno četvorkom koja je poslana iz prve ekipe kao pojačanje, a to su Antonio Marin, Josip Šutalo, Joško Gvardiol i vratar Renato Josipović .

Iako im do sada nije bio trener, Sedloski je mlade Dinamovce pratio u Ligi prvaka.



'Stvarno su igrali dosta dobro i čestitam mojem prethodniku Igoru Jovićeviću koji je to jako dobro složio i vodio. Za taj su uspjeh zaslužni i on kao trener i dečki na terenu. Šteta je jedino što protiv Benfice ne igramo na svom terenu pred svojom publikom, ali što možemo. Ne idemo ondje tek toliko da odigramo utakmicu, ovo je povijesna prilika i za klub i za nas', rekao je Sedloski pa nastavio:



'Znamo ih, gledali smo ih i analizirali. Jedna su od najboljih momčadi u Europi, ali time ne tražim alibi. Benfica je bila prva u skupini s pet pobjeda u šest utakmica, u gostima su pobijedili Zenit sa 7:1 i RB Leipzig sa 3:0, u osmini finala Liverpool sa 4:1... Benficu je jedino pobijedio Lyon, i to s 2:1 uz pobjednički gol u sučevoj nadoknadi vremena. Ali, unatoč svemu tome, mi ćemo se postaviti kao Dinamo, dakle s čvrstim gardom. Znamo kakva je Benficina škola, ali znamo i kakva je Dinamova!'



Sedloski je u kratkoj trenerskoj karijeri bio trener seniora, radio u reprezentaciji kao pomoćnik i kao izbornik, a sada je na čelu razvojne ekipe Dinama.



'Tako se poklopilo. Navikneš se svugdje. Ja sad radim jednako kao što sam radio i sa seniorima. Možda je to sad dečkima malo teže, ali naviknut će se. Želim da budu spremni. Uostalom, imaju 19, 20 godina i trebaju polako ulaziti u prvu momčad. A, kako ćeš u tome uspjeti ako nisi spreman. Inače, s igračima imam dobar odnos, nekad podviknem, nekad ih pohvalim. Ne želim da me se boje. U Dinamu, uostalom, imamo odličan odnos između igrača, stručnoga stožera i Uprave', kaže Sedloski koji je kao igrač u Dinamu proveo sedam sezona, osvojio osam trofeja, igrao i u Ligi prvaka, a 2003/'04. u ulozi stopera bio i prvi strijelac momčadi s čak 21 postignutim golom u sva četiri službena natjecanja:



'Bilo je to sjajno razdoblje za mene kao igrača. Došao sam u doista veliki klub, svi su me suigrači super primili, Uprava i navijači također... Sjećam se, naravno, one sezone kad sam toliko zabijao, sjećam se kako su me navijači voljeli. Davao sam sve od sebe, nisam se štedio. Iako je bila i ona jedna sezona kad smo pali u Ligu za ostanak, uz Dinamo me vežu samo lijepe uspomene. Taj mi je klub dao sve. Sad sam, eto, došao i kao trener, radit ću maksimalno pošteno i profesionalno, najbolje što znam', zaključio je Sedloski.