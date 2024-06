Mladi Hrvat ostvario uspjeh karijere, sutra može otići korak dalje

Mikrutov suparnik za plasman u finale bit će bolji iz posljednjeg četvrtfinalnog dvoboja u kojem će 18-godišnji Osječanin Matej Dodig (ATP - 359.) igrati protiv 27-godišnjeg Kazahstanca Dmitrija Popka (ATP - 244.).

Za 20-godišnjeg Splićanina meč je odlično počeo. Poveo je 3-0, ali je u petom gemu izgubio prednost 'breaka', da bi opet došao do nje u sljedećem gemu i potom lako zaključio prvu dionicu. U drugom setu je Meksikanac na isti način uzvratio. Poveo je 3-0 pa dopustio Mikrutu da vrati 'break', ali je nizom od tri gema odveo meč u odlučujući set.

U njemu je ponovno hrvatski tenisač prvi došao do prednosti i poveo 3-2, ali je u sljedećem gemu izgubio servis. Kod 3-3 je Mikrut imao 0-40, ali je Meksikanac uz dosta sreće izvukao gem i poveo 4-3. Ipak, kod 5-5 Mikrut je iskoristio drugu priliku za 'break' i došao do servisa za meč u kojem je suparnik ostavio bez poena i tako došao do polufinala.